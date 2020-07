Fabio Quartararo conquista la prima pole position stagionale a Jerez de la Frontera nel primo GP della MotoGP. Grandissima battaglia per la pole position con Maverick Vinales che conquista la seconda posizione davanti a Marc Marquez. Aprirà la seconda fila Pecco Bagnaia, miglior Ducati, ottavo Andrea Dovizioso, undicesimo Valentino Rossi.

Le terze libere della MotoGP ci hanno consegnato una classifica molto compatta con addirittura 20 piloti in nove decimi. Questo ha portato all’esclusione di tanti nomi grossi, tra questi sicuramente spicca il nome di Alex Rins. Lo spagnolo della Suzuki è stato coinvolto nel finale delle FP3 in un contatto con Marc Marquez nel suo ultimo tentativo. Il campione del mondo ha rallentato a causa di una bandiera gialla ostacolando Rins che si stava migliorando costringendolo al Q1. Al Q2 sono già qualificati grazie ai tempi delle FP3 Quartararo, autore del nuovo giro veloce della pista, Jack Miller, Joan Mir, Marc Marquez titolare del miglior passo gara messo in mostra nelle FP4. Maverick Vinales, Cal Crutchlow, Franco Morbidelli, Valentino Rossi, Pecco Bagnaia ed Andrea Dovizioso.

Q1: Suzuki e KTM al top

A brillare nella sessione che qualifica per il Q2 sono state la Suzuki di Alex Rins e le KTM di Pol Espargaro e Brad Binder. I due piloti della casa austriaca sono stati a lungo in testa prima di venire superati da Alex Rins. Quarta posizione per Danilo Petrucci che scatterà quindi dalla quattordicesima posizione. Dietro Petrucci troviamo Takaaki Nakagami, Aleix Espargaro, Miguel Oliveira, Bradley Smith e Tito Rabat. Solo decimo Johan Zarco il caduto mentre stava migliorando sensibilmente la sua posizione. Chiudono la classifica Alex Marquez ed Iker Lecuona.

Q2: El Diablo si prende la prima pole stagionale

Un turno di qualifica velocissimo nonostante la temperatura altissima con una lotta per la pole spettacolare. A spuntarla per il secondo anno è stato “El Diablo” Fabio Quartararo. Incredibile il tempo: 1’36”705 oltre un decimo meglio della pole position dello scorso anno fatto registrare ad inizio maggio quando le temperature sono sicuramente più miti di metà luglio. Seconda posizione per Maverick Vinales, velocissimo fin dai test di mercoledì e che è stato autore di un incredibile quarto settore che gli ha permesso di di difendersi dall’assalto di Marc Marquez. Il campione del mondo si deve accontentare di chiudere la prima fila incassando un decimo e mezzo da Fabio Quartararo. Quarta posizione per Pecco Bagnaia che si toglie la soddisfazione di essere oltre che il primo italiano anche la prima Ducati.

In seconda fila con Pecco troviamo Jack Miller che è caduto alla curva 12 nell’ultimo tentativo mentre stava siglando il miglior tempo e Cal Crutchlow. Terza fila composta da Pol Espargaro, Andrea Dovizioso ed Alex Rins. Dovi è sembrato in grossa difficoltà in questo turno mentre Alex Rins è caduto pochi istanti dopo Jack Miller nella stessa curva. Rialzandosi è sembrato molto dolorante all’avambraccio destro, la sua situazione è sicuramente da monitorare. Quarta fila per la, ormai quasi certa, futura coppia Yamaha Petronas con Franco Morbidelli davanti a Valentino Rossi e Joan Mir.

Mathias Cantarini