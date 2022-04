Il GP di Spagna per Marc Márquez è partito in salita: il pilota Honda ha affrontato un venerdì a dir poco da dimenticare. Sul circuito di Jerez de la Frontera l’otto volte campione del mondo ha chiuso il primo giorno di prove libere con ben due cadute. Il 1:38.200 fatto segnare dal #93 di casa Honda, seppure lontano solo poco più di un secondo da Fabio Quartararo e lo relega per al 19° posto nella classifica combinata.

LA DOPPIA CADUTA

Con circa 20 minuti alla fine delle FP2 al GP di Spagna, Marc Márquez perde l’anteriore in curva 6 commettendo una scivolata del tutto innocua, non danneggiando affatto la propria RC213V. Aiutato dai commissari a ripartire, il #93 stava lentamente percorrendo la pista per rientrare al proprio box. Essendo più lento, Márquez ha dovuto lasciar sfilare le altre moto che giungevano a velocità superiore. L’idolo di casa ha lasciato passare un avversario in ingresso di curva 9: sulla traiettoria esterna in varie curve della pista ci sono delle chiazze d’acqua causate dal maltempo degli ultimi giorni. Márquez è passato sopra la macchia d’acqua con la propria moto, finendo nella ghiaia. L’otto volte iridato ha dovuto abbandonare la propria Honda tra la ghiaia ed è stato accompagnato al proprio box dall’ex compagno e ora collaudatore KTM Dani Pedrosa.

Lo stesso Márquez ha confermato ai microfoni di motogp.com: “Sto bene, abbiamo fatto un grande cambiamento nelle FP2. Mi sentivo meglio con la seconda moto, quella con la quale sono scivolato in curva 6, la mia unica vera caduta. Arrivando in curva 9 stavo guardando Miguel (Oliveira, ndr) e fuori dalla traiettoria la pista era piena d’acqua. Questo è un qualcosa che devono considerare per il futuro.”

PROBLEMI AL DI LÀ DELLE SCIVOLATE

Proprio nella stessa intervista, Márquez ha confermato dei problemi che vanno oltre all’essere finito in terra: “Tralasciando le cadute, il feeling con la moto non era granché. È vero che la 19^ posizione non ci appartiene, ma al momento penso che domani non riusciremo a fare tanto meglio. Staremo a vedere domani mattina, mi aspetto qualche passo in avanti. Il mio obiettivo per domani è di ritrovare la fiducia. Mi sento meglio rispetto al Portogallo, ma non appena provo a spingere mi prendo molti rischi.”

HONDA DOUBLEFACE

Marc non è l’unico ad aver avuto una giornata negativa: anche il fratello Álex Márquez si trova nelle retrovie. Il pilota LCR ha chiuso il venerdì di Jerez con il 16° posto, sempre relativamente vicino al 10° tempo di Jack Miller. Venendo da un grande risultato sul circuito dell’Algarve, ci si aspetta di più da parte del #73. Molto bene invece Takaaki Nakagami, che ha un feeling speciale con la pista spagnola: il giapponese ha chiuso il primo giorno al 5° posto, seguito a ruota dal compagno di marca Pol Espargaró. Ad ora le selle di entrambi i piloti della casa di Tokyo sono a rischio e di certo questo weekend potrebbe essere importante in vista delle riconferme.

Valentino Aggio

Leggi anche: MOTOGP | GP SPAGNA, FP2: LA CRONACA LIVE