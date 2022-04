Dopo il primo turno di prove libere al GP di Spagna, sesta prove del mondiale MotoGP, che ha visto Joan Mir chiudere davanti ad Alex Rins ed Alex Marquez. Nel circuito di Jerez de la Frontera i piloti della classe regina scendono in pista per svolgere il secondo turno di libere, raccontato in diretta su LiveGP.it

DIAVOLO CHE QUARTARARO!

Termina il lavoro in pista per i piloti MotoGP in questo venerdì con Fabio Quartararo davanti a tutti con il tempo di 1’37″071. Il francese dopo la caduta della mattinata si è preso la prima posizione oltre ad aver messo in mostra un passo che nessun pilota è riuscito a replicare. Seconda piazza per Enea Bastianini che nel finale con il time attack è risalito in classifica incassando però 201 millesimi da Quartararo. Solo undici millesimi più dietro Pecco Bagnaia, non male per lui il passo gara ed anche il tempo sul giro ci consegna un Pecco stabilmente nelle prime posizioni come non si era mai visto nelle altre piste.

Quarta piazza per Jorge Martin che è l’ultimo pilota ad incassare meno di tre decimi da Quartararo. Oltre il mezzo di ritardo Takaaki Nakagami, quinto prima Honda in classifica. Sesta piazza per Brad Binder con l’unica KTM qualificata al Q2 davanti a Pol Espargaro. Scivola in ottava piazza Alex Rins con la Suzuki davanti a Maverick Vinales nono e Jack Miller che come nella mattinata si è preso la decima posizione.

I piloti torneranno in pista domani mattina nella FP3 che potrebbe essere decisiva per l’assegnazione della top10. Infatti nel caso i piloti trovassero chiazze di umido in pista come capitato in mattinata questi tempi potrebbero restare utili. In caso contrario le temperature più miti della mattina andalusa consentiranno ai piloti di migliorare i tempi di queste FP2.

Mathias Cantarini