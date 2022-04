MotoGP | GP Spagna, FP1: la cronaca live

Inizia il fine settimana del GP di Spagna, sesta prove del mondiale MotoGP. Nel circuito di Jerez de la Frontera i piloti della classe regina scendono in pista per svolgere il primo turno di libere, raccontato in diretta su LiveGP.it

Suzuki svetta grazie al miglior tempo di Joan Mir, primo con il tempo di 1:38.194. Il campione 2020 precede il compagno di squadra Alex Rins, arrivato sul traguardo con soli due centesimi di ritardo dal leader delle FP1. Buon turno per Alex Marquez, cresciuto esponenzialmente nel ritmo fino al tempo di 1:38.368, riferimento che equivale al terzo posto. Buona sessione anche per Aprilia: Aleix Espargaró, infatti, archivia le FP1 con il quarto tempo ed è seguito da Fabio Quartararo, autore di una sessione ricca di alti e bassi. Il francese è caduto all’ultima curva mentre registrava tempi record e, una volta tornato in sella, ha alternato ottimi giri a qualche sbavatura. Resta comunque l’unico pilota competitivo con la Yamaha.

Al sesto posto troviamo Takaaki Nakagami, competitivo soprattutto nel finale, seguito in scia da Brad Binder, Pol Espargaró e Maverick Viñales, salito in nona piazza nel finale di turno. Chiude la Top10 Jack Miller, unico pilota Ducati ad entrare nei primi dieci nella prima sessione di prove del GP di Spagna 2022. Miller ha preceduto di mezzo decimo Marc Marquez, seguito a sua volta da Enea Bastianini e Francesco Bagnaia. I due Ducatisti non sono ancora in piena forma a causa degli incidenti in Portogallo (Q1) ma hanno comunque portato a termine circa venti giri senza problemi. Niente sessione, invece, per Raul Fernandez: il pilota Tech3 continua a soffrire i dolori alla mano sinistra, infortunata in Portogallo. Per questo motivo lo spagnolo ha deciso di non correre le FP1.