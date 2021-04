Si è da poco conclusa la FP2 del GP di Spagna di MotoGP, ed a svettare nella classifica dei tempi è Pecco Bagnaia su Ducati. Secondo Quartararo con la Yamaha ufficiale seguito da Aleix Espargaro su Aprilia terzo. Soltanto ventunesimo invece Valentino Rossi.

BAGNAIA INARRIVABILE

E’ quindi Pecco Bagnaia ad ottenere il miglior tempo del pomeriggio. Il pilota Ducati ha stampato un eccezionale 1:37.209 che è stato inarrivabile per tutti e che lo ha avvicinato addirittura alla pole dello scorso anno. Tempo inarrivabile anche per Fabio Quartararo che fino all’ultimo ha provato a strappare la migliore prestazione a Pecco vedendosi anche cancellare l’ultimo giro lanciato. Il francese ha comunque mantenuto il secondo tempo grazie al precedente 1:37.387.

Terza posizione per l’Aprilia di Aleix Espargaro con un distacco di quattro decimi dalla Ducati di Bagnaia. L’Aprilia e lo spagnolo sembrano essere in forma anche qui a Jerez e non ci sorprenderebbe vederli lottare per le posizioni che contano Domenica in gara. Quarta posizione per Franco Morbidelli con la prima delle Yamaha Petronas grazie al suo 1:37.704, tempo che lo mette davanti a Maverick Vinales di soltanto 22 millesimi.

Sesta ed a mezzo secondo dalla vetta troviamo la prima delle Honda guidata però dal giapponese Nakagami che riesce a piazzarsi davanti alla KTM di Oliveira per poco più di un decimo. Chiudono la top ten la Suzuki di Rins ottavo, seguito da Zarco su Pramac e Binder con KTM.

MARQUEZ E ROSSI FUORI DALLA TOP TEN

Fuori dai migliori dieci invece l’altra Ducati ufficiale di Jack Miller che oggi è parso in difficoltà non riuscendo ad andare oltre il dodicesimo tempo. Sicuramente i postumi dell’operazione stanno ancora infastidendo l’australiano non ancora al top della forma. Altro escluso illustre è il Campione del Mondo in carica Joan Mir oggi soltanto tredicesimo ad otto decimi dalla Ducati di Bagnaia.

Pomeriggio da dimenticare anche per Marc Marquez, sedicesimo ed alla ricerca di una costanza sul passo che ancora gli manca. Lo spagnolo infatti oggi non è riuscito a migliorare il tempo della mattinata, segno che in casa Honda si sta lavorando più sulla durata che sul giro secco. Dimenticabile anche il pomeriggio di Valentino Rossi che prima di vedersi cancellare il tempo dell’ultimo passaggio non era riuscito ad andare comunque oltre la quindicesima posizione.

Ecco la classifica completa delle FP2 del GP di Spagna di MotoGP:

Julian D’Agata