E’ Aprilia la grande sorpresa di questo venerdì di prove libere MotoGP a Jerez. Il team di Noale ha infatti messo a segno una doppietta nella FP2 del pomeriggio, ma ha anche ben figurato in mattinata dove sia Aleix Espargaro che Maverick Vinales hanno centrato la top ten.

APRILIA DOMINA IL VENERDI

Un inizio molto positivo quello dell’Aprilia quindi in questo venerdì i prove libere MotoGP valide per il GP di Spagna. Aleix Espargaro ha infatti conquistato la prima posizione ed il miglior tempo di giornata staccando di pochi millesimi il compagno di squadra Maverick Vinales che si è piazzato secondo. Aleix infatti ha girato in 1:36.708 contro l’1:36.710 di Vinales, segno che la squadra di Noale è a proprio agio sul circuito di Jerez. Eppure complice il gran caldo registrato nel pomeriggio sembrava impossibile abbassare i tempi della mattinata ma l’Aprilia ha dimostrato invece il contrario, piazzando entrambi i piloti nelle prime due posizioni dei tempi del venerdì.

Una doppietta sicuramente significativa e che arriva a pochi minuti dal termine della sessione quando sembrava ormai che i giochi fossero fatti. Infatti oltre al gran caldo il turno è stato caratterizzato da diverse cadute e da una bandiera rossa, fattori che però non hanno fermato gli alfieri Aprilia bravi a crederci fino alla fine. Se il team ufficiale di Noale può gioire in vista della qualifica di domani, possono ritenersi contenti anche nel box RNF grazie all’ottimo quinto posto di Miguel Oliveira, che paga un distacco di 0.248 dal miglior tempo di Aleix Espargaro. Il portoghese nonostante gli acciacchi ha mostrato un buon passo, segno anche questo che sia la RS-GP 23 che la 22 sono competitive su questo circuito. Domani sicuramente ci sarà da divertirsi e potrebbe essere finalmente l’occasione buona per Aprilia di centrare un risultato importante in questa stagione di MotoGP 2023.

LE DICHIARAZIONI

Al termine delle FP2 Aleix Espargaro ha mostrato tutta la sua soddisfazione sul risultato ottenuto, dichiarando: “Sono contento, abbiamo fatto anche un bel passo con la media nonostante il basso grip. Poi con la soft siamo stati incredibili, nonostante la temperatura altissima. La moto va molto bene. Se Maverick mi stimola? A me stimola essere primo, lui è forte e so che sarà sempre lì davanti. Quest’anno sto andando forte, ma mi manca il risultato in gara che è quello che conta. Possiamo lottare per la vittoria, dobbiamo sfruttare al massimo questo weekend”.

Anche Maverick Vinales è soddisfatto della prestazione odierna: “Le condizioni erano abbastanza difficili nel pomeriggio, ma mi sono trovato bene. Sono contento del tempo, andare sotto l’1’37 è molto buono, ora dobbiamo continuare a spingere e restare lì davanti nei prossimi giorni. Per noi la questione è riuscire a fare un weekend perfetto, per esempio a Portiamo e Austin ci sono mancate le qualifiche, ma abbiamo il potenziale per fare una grande gara e io mi sento sempre meglio sulla moto. La partenza? Qua si può provare, l’ho fatto tante volte e sento di aver risolto questo problema”.

Julian D’Agata