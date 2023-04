Delle bollenti P2 in MotoGP al GP di Spagna regalano una doppietta ad Aprilia. La casa di Noale riesce negli ultimi minuti a piazzare Aleix Espargaró e Maverick Viñales nelle prime due posizioni delle classifiche combinate. Rimane terzo, con il tempo fatto segnare in mattinata, Daniel Pedrosa con la KTM RC16.

IL CALDO E LA BANDIERA ROSSA RALLENTANO LE OPERAZIONI

Le P2 di MotoGP al GP di Spagna sono state rallentate principalmente da due fattori: il caldo ed una bandiera rossa. Le temperature atmosferiche a Jerez de la Frontera hanno raggiunto i 35° nel corso del pomeriggio. Le temperature così elevate hanno permesso ai piloti di lavorare in vista sia della Sprint che del Gran Premio della domenica. Fino agli ultimi dieci minuti di sessione, il 1:36.770 fatto segnare da Daniel Pedrosa era un miraggio. Proprio Maverick Viñales ha aperto le danze, migliorando dal 10° al provvisorio 3° tempo nelle classifiche combinate.

Il secondo fattore è la bandiera rossa, esposta per circa 5′ a 37’41” dalla fine del turno. Il motivo che ha portato la Direzione Gara all’interruzione della sessione è la caduta del rientrante Iker Lecuona con Honda. Lo spagnolo è caduto in curva 13, con la RC213V che ha bucato le protezioni. Una P2 complicata per Honda in generale in MotoGP al GP di Spagna: sono caduti anche Joan Mir (due volte) e Álex Rins.

🚩 Red flag 🚩 Session halted due to track conditions at T13 due to @LecuonaIker's crash#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/eqeXfD7thw — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 28, 2023

SI DECIDE TUTTO ALL’ULTIMO SECONDO

Non si può dire che la P2 di MotoGP al GP di Spagna non sia stata caotica. Maverick Viñales è stato il primo a migliorare il proprio riferimento del mattino, ma solo negli ultimi due giri la classifica si è stravolta. Dietro ai tre spagnoli se ne piazza un quarto: è Jorge Martín, che rappresenta anche la prima Ducati. Quinto è Jack Miller, che precede Johann Zarco e Miguel Oliveira. Il portoghese è il terzo pilota Aprilia a centrare direttamente il Q2, mentre Álex Márquez, Takaaki Nakagami e Luca Marini chiudono la top 10.

LA P2 HA FATTO VITTIME ECCELLENTI

Sono molti i piloti di vertice a non essersi qualificati direttamente al Q2, rendendo così le qualifiche di MotoGP al GP di Spagna un evento da non perdersi assolutamente. Oltre a Brad Binder (11° nelle combinate, ndr), i primi tre nella classifica mondiale non si sono qualificati. Marco Bezzecchi, attuale leader, è solo 12° e seguito dal compagno di marca Francesco Bagnaia. Raúl Fernández chiude 14° e precede il vincitore del Gran Premio delle Americhe Álex Rins, che conferma il brutto momento di Honda sul tracciato spagnolo. Fabio Quartararo è solo 16° con la Yamaha, subito davanti al compagno Franco Morbidelli. Il francese ha commesso un errore nel corso dell’ultimo tentativo disponibile. Un sofferente Enea Bastianini chiude il venerdì di ritorno in MotoGP al GP di Spagna in 21^ posizione.

MOTOGP | GP SPAGNA: I RISULTATI DELLE P2

Valentino Aggio

