MotoGP | GP Spagna 2023: il Motomondiale fa tappa a Jerez, anteprima e orari

Per il quarto round della stagione 2023 MotoGP, Moto2, Moto3 e Rookies Cup arrivano a Jerez, Andalucia, per il Gran Premio di Spagna. La 68esima edizione dell’evento spagnolo è come al solito un importante punto di riferimento, soprattutto per i piloti e le squadre obbligate a dare una svolta alla stagione. Andiamo a scoprire le novità ed il programma della tappa andalusa.

BEZZECCHI SEMPRE LEADER, BAGNAIA OBBLIGATO A CONCRETTIZARE

Alla vigilia del GP di Spagna sono undici i punti che separano Bezzecchi – leader con 64 punti – e Bagnaia, rimasto a quota 53 a causa della caduta occorsa nel GP delle Americhe, evento che ha consentito a Rins di vincere e salire al terzo posto nella classifica piloti. Lo spagnolo di casa LCR Honda giunge a Jerez con diciassette lunghezze di ritardo da Bezzecchi e due di vantaggio su Maverick Viñales, a sua volta seguito ad un solo punto da Johann Zarco. Leggermente più indietro Luca Marini (38 punti), braccato da Fabio Quartararo (34) ed Alex Marquez (33), seguito dai fisioterapisti dopo la caduta avvenuta nel primo giro del Texas.

L’altro lato della famiglia Marquez, invece, dovrà attendere ancora un po’ per rivedere in sella l’otto volte iridato, sostituito a Jerez dal portacolori Honda HRC WorldSBK Iker Lecuona, in arrivo dal round delle derivate corso ad Assen. Scenario potenzialmente migliore in casa Ducati, siccome Enea Bastianini sembrerebbe ormai pronto a tornare in pista dopo un mese. Il riminese, infortunato alla scapola destra nel contatto avvenuto con Marini nella Sprint Race di Portimão, si sottoporrà oggi, giovedì 27/04, agli ultimi controlli, che sembrerebbero una formalità. In caso di esito positivo, Bastianini correrà nonostante non si senta ancora al 100%, consapevole di dover correre – per ora – in difesa. Infine, grande ritorno per Daniel Pedrosa, vincitore nel 2008 e 2017, inserito nella lista da Red Bull KTM Factory nel ruolo di wild card.

Dall’inizio dell’era MotoGP Valentino Rossi ha vinto sei volte (i successi dell’italiano salgono a sette includendo quello ottenuto in 500cc nel 2001), due con Honda e quattro con Yamaha. Al secondo posto dell’albo d’oro troviamo Jorge Lorenzo e Marc Marquez, entrambi a quota tre successi. Lorenzo ha trionfato nel 2010, 2011 e 2015 mentre Marquez ha primeggiato nel 2014, 2018 e 2019, entrando proprio a Jerez nella fase più critica della propria carriera (incidente 2020). Sete Gibernau (2004), Casey Stoner (2012), Fabio Quartararo (2020), Jack Miller (2021) e Pecco Bagnaia (20229 vantano una vittoria a testa.

MOTO2 | ARBOLINO VS ACOSTA, DUELLO MONDIALE

La magnifica battaglia in quel di Austin tra Arbolino e Acosta, vinta da quest’ultimo, si ripete a parti invertite nella classifica piloti, dove l’italiano di MarcVDS svetta sullo spagnolo del team Ajo con sette punti di vantaggio. Canet, terzo, ha venti lunghezze di ritardo ed è seguito a otto punti dal portacolori Gresini Filip Salač.

Le statistiche della classe intermedia mostrano un predominio italiano. Nell’albo d’oro, infatti, spiccano i trionfi di Andrea Iannone (2010), Lorenzo Baldassarri (2018 e 2019), Luca Marini (2020) e Fabio Di Giannantonio (2021), ai quali si aggiunge la vittoria di Bastianini nel GP d’Andalucia 2020. La Spagna è ferma a quota quattro con i trionfi di Toni Elias (2010), Pol Espargaró (2012), Esteve Rabat (2013) e Alex Marquez (2017). Un trionfo a testa per Finlandia (Mika Kallio, 2014), Germania (Jonas Folger, 2015), Regno Unito (Sam Lowes, 2016) e Giappone, al successo lo scorso anno con Ai Ogura.

MOTO3 | HOLGADO E MOREIRA A PARI PUNTI

La Moto3 riparte da Jerez spinta da una classifica piloti priva di un leader assoluto. In questo momento, infatti, due sono i piloti a pari punti, Daniel Holgado e Diogo Moreira, entrambi a quota 49. Qualche passo più indietro e compare il nome di Xavier Artigas, arretrato di diciassette lunghezze e seguito da Jaume Masia, ad un punto dal quarto posto. Suzuki, quinto, precede Iván Ortolá, autore di una gara capolavoro al CoTA, pista in cui è arrivato il primo successo in carriera.

Dal 2012 in poi la lista dei vincitori del GP di Spagna, classe Moto3, presenta ben cinque vittorie per i piloti iberici. Il trionfo di Maverick Viñales (2013) è stato seguito dalle vittorie di Aron Canet (2017), Albert Arenas (2020), Pedro Acosta (2021) e Izan Guevara (2022). L’Italia può contare sulle due affermazioni di Romano Fenati (2012, 2014) e sul successo di Niccolò Antonelli, che nel 2019 regalò a SIC58 Squadra Corse la prima vittoria nel Motomondiale. Regno Unito, Sudafrica e Germania vantano una vittoria a testa rispettivamente con Danny Kent (2015), Brad Binder (2016) e Philipp Öttl (2018).

IL CIRCUITO ANGEL NIETO DI JEREZ DE LA FRONTERA

Inaugurazione pista: 1985

1985 Architetto : Manuel Medina Lara, su idea di Alessandro Rocci

: Manuel Medina Lara, su idea di Alessandro Rocci Lunghezza : 4,424 km

: 4,424 km Curve : 13 (8 destra – 5 sinistra)

: 13 (8 destra – 5 sinistra) Rettilineo più lungo: 607 metri (collega le curve cinque e sei)

MOTOGP | GRAN PREMIO DI SPAGNA: PROGRAMMA E ORARI

Giovedì 27 aprile

17:00 | Conferenza Stampa

Venerdì 28 aprile

09:00 | Moto3 – FP1

09:50 | Moto2 – FP1

10:45 | MotoGP – FP1

13:15 | Moto3 – FP2

14:05 | Moto2 – FP2

15:00 | MotoGP – FP2

Sabato 29 aprile

08:40 | Moto3 – FP3

09:25 | Moto2 – FP3

10:10 | MotoGP – FP (non valide per i combinati)

10:50 | MotoGP – Qualifiche (Q1 + Q2)

12:50 | Moto3 – Qualifiche (Q1 + Q2)

13:45 | Moto2 – Qualifiche (Q1 + Q2)

15:00 | MotoGP – SPRINT RACE (12 giri)

16:00 | Red Bull Rookies Cup – Gara 1

Domenica 30 aprile

09:40 | Red Bull Rookies Cup – Gara 2

10:45 | MotoGP – Warm-up

12:00 | Moto3 – GARA (22 giri)

13:15 | Moto2 – GARA (23 giri)

15:00 | MotoGP – GARA (25 giri)

Matteo Pittaccio

