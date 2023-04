La MotoGP dovrà fare a meno di Marc Márquez anche a Jerez, il Gran Premio di Spagna che si disputerà questa Domenica. Il Repsol Honda Team dà la notizia attraverso il proprio account Twitter, sottolineando come il #93 proverà a rientrare per il Gran Premio di Francia a Le Mans. Al suo posto, sulla RC213V ufficiale, ci sarà Iker Lecuona.

ENNESIMO K.O. PER MARC MÁRQUEZ

Non vuole bruciare le tappe per il proprio ritorno in MotoGP Marc Márquez. Proprio nella pista dove il suo calvario è iniziato nel 2020, l’otto volte iridato ha deciso di non correre sul tracciato di Jerez de la Frontera. Come ci fa sapere il comunicato ufficiale di Honda Racing Corporation, lo spagnolo si è sottoposto a dei raggi nella giornata di ieri. Nonostante il risultato dell’esame sia stato soddisfacente, il pilota e tutto lo staff del Ruber International Hospital hanno deciso di provare a tornare in sella a Le Mans (12-14 Maggio, ndr).

Il sei volte campione del Mondo MotoGP Marc Márquez ha dichiarato: “Ieri abbiamo fatto degli altri raggi e, nonostante il mio recupero stia andando bene, l’osso non ha recuperato del tutto. Correre a Jerez sarebbe troppo rischioso. Insieme ai medici abbiamo deciso di non correre in Spagna, aspettando di tornare a Le Mans tra due settimane. Ovviamente mi dispiace molto non partecipare al Gran Premio di Spagna: l’atmosfera è sempre speciale. Continuerò la riabilitazione per tornare in sella il prima possibile”.

RITORNO IN MOTOGP PER IKER LECUONA

Come già spiegato nell’introduzione, mentre la faccia della MotoGP Marc Márquez continuerà la riabilitazione per la frattura del primo metacarpo della mano destra, a prendere il suo posto sarà Iker Lecuona. Lo spagnolo classe 2000 è attualmente la punta di Honda per quanto riguarda il WorldSBK. Il #7, impegnato lo scorso weekend ad Assen, ha avuto tre gare da dimenticare. Lecuona è caduto sia in Gara 1 che in Gara 2, mentre è arrivato 11° in Superpole Race. Un passo indietro rispetto ai risultati ottenuti sia a Phillip Island che a Mandalika.

Nonostante ciò, quello al Gran Premio di Spagna sarà un ritorno in MotoGP per Iker Lecuona. Il giovane spagnolo ha corso ben due stagioni nella massima serie dei prototipi, in sella alla KTM RC16 del team Tech3. Nel corso delle due stagioni, Lecuona ha conquistato un 6° posto come miglior risultato (GP Austria 2021, ndr).

Valentino Aggio

