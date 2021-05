Un GP di Spagna 2021 della MotoGP che ha visto il crollo fisico di Quartararo a Jerez e la doppietta della Ducati, con Miller davanti a Bagnaia. Pecco conquista la leadership del mondiale con due punti di vantaggio sul francese, chiude il podio Franco Morbidelli. Quarto Takaaki Nakagami.

JEREZ ROSSA DUCATI

Doppietta Ducati a Jerez 2021 per il GP di Spagna, le Desmosedici MotoGP di Miller e Bagnaia vanno a monopolizzare i primi due posti del podio. Per le rosse è la prima volta da tempi immemori a Jerez, per Jack Miller è una liberazione dai problemi avuti al braccio, per Pecco Bagnaia è leadership mondiale. Per Fabio Quartararo invece è un disastro, da leader con due secondi a 13° sul traguardo per problemi (sembrerebbe) al braccio, i medesimi che avevano afflitto l’australiano vincitore del Gran Premio.

FRANCO MORBIDELLI, ANCORA LUI

Chiude il podio Franco Morbidelli, che continua ad essere la migliore delle Yamaha in griglia nonostante una M1 decisamente anziana nei confronti delle altre moto della griglia. Oltre a Quartararo con problemi, Maverick Viñales si è dovuto accontentare della settima posizione a 3 secondi da Franco mentre Valentino Rossi è solo 17° a 22 secondi dalla vetta. Situazione Yamaha che nel momento in cui ha perduto il francese è diventata decisamente traballante.

NAKAGAMI MIGLIOR HONDA

Discorso simile per Takaaki Nakagami, che con la sua Idemitsu Honda è stato il migliore della casa alata in griglia con la quarta piazza assoluta. Per il giapponese mancavano solo sette decimi al podio, mentre i compagni lottano al margine della Top10. Quinta piazza per il campione del mondo in carica Joan Mir seguito da Aleix Espargaro, Viñales, Zarco, Marc Marquez e Pol Espargaro. Seguono Oliveria, Bradl, Quartararo, Petrucci e Lecuona.

MOTOGP GP SPAGNA 2021, CLASSIFICA FINALE

