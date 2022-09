Assen, Silverstone, Red Bull Ring ed ora Misano: Francesco Bagnaia vince in MotoGP al GP di San Marino, la sua quarta vittoria consecutiva. Il pilota Ducati, dopo un braccio di ferro durato 27 giri, ha avuto la meglio per soli 34 millesimi sul futuro compagno di squadra Enea Bastianini. Chiude il podio un ottimo Maverick Viñales, che porta ancora una volta in alto Aprilia dopo due terzi di gara di livello assoluto.

È POKER PER BAGNAIA! ORA SOLO -30

La gara di MotoGP al GP di San Marino consacra definitivamente Francesco Bagnaia. Il torinese è il primo pilota Ducati nella storia a conquistare quattro vittorie consecutive ed ora il campionato non è più un’utopia. Bagnaia, con la 6^ vittoria stagionale, ora si trova solo a 30 punti dalla testa del campionato sorpassando Aleix Espargaró (6° oggi, ndr). Fabio Quartararo ha affrontato l’ennesima gara in salita della propria stagione, partendo dall’ottava posizione in griglia. Il francese ha perso il treno dei primi nelle prime fasi, ma negli ultimi giri si è pericolosamente ri-avvicinato a Luca Marini, ancora una volta 4°. Ora il campionato sorride sempre più al torinese di Ducati. Francesco Bagnaia si trova ora a soli 30 punti dalla vetta della classifica.

CADUTO MILLER, RITIRO IN GRANDE STILE PER DOVIZIOSO

Purtroppo la gara di MotoGP al GP di San Marino ha perso al secondo giro un protagonista importante. Jack Miller, poleman del sabato, è caduto alla curva del “Rio” mentre si trovava in testa alla gara: l’australiano ha perso l’anteriore come molti nelle classi minori. Il #43 si è poi rialzato ed ha onorato il proprio impegno chiudendo in 18^ posizione. Bene la Suzuki con la 7^ posizione di Álex Rins, nonostante non sia mai stato nel gruppo di testa. Chiudono la top 10 Brad Binder, Jorge Martín e la Honda di Álex Márquez. Andrea Dovizioso, all’ultimo impegno della sua incredibile carriera, ha chiuso con un’onorevolissima 12^ posizione dopo una battaglia lunghissima con Raúl Fernández (13°, ndr).

MOTOGP | RISULTATI GP SAN MARINO

Valentino Aggio

