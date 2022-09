L’undicesima posizione al GP di San Marino di Franco Morbidelli è il miglior risultato in qualifica di questa stagione MotoGP. Il pilota ufficiale Yamaha al Gran Premio di San Marino ha centrato l’accesso alla Q2 diretto per la prima volta da Marzo, a Lusail. Questo è solo un altro passo nella lunga scalata per tornare ai piani alti della top class.

UNA STAGIONE DA DIMENTICARE

Dopo un 2021 caratterizzato dall’intervento al ginocchio destro, Franco Morbidelli si aspettava una stagione decisamente diversa. Proprio a Misano lo scorso anno il campione del Mondo Moto2 2017 ha debuttato con i colori del team ufficiale. Da lì in poi un solo risultato in top 10: un 7° posto a Mandalika sotto la pioggia. In questo 2022 Morbidelli ha conquistato solo 26 punti, tante cadute e molti problemi di adattamento allo stile di guida della M1.

ULTIME GARE INCORAGGIANTI

Dopo la pausa di metà campionato, Franco Morbidelli è tornato con una mentalità più aperta. Se per tutta la prima parte di stagione ha provato ad adattare la moto al proprio stile di guida, ora è l’italo-brasiliano che si sta mettendo a punto il proprio stile di guida per sfruttare meglio la propria Yamaha. I risultati, oltre alle sensazioni, stanno dando ragione al #21. A Silverstone, in gara, Morbidelli ha pagato solo 12 secondi nei confronti del compagno di box Fabio Quartararo: questo è uno dei migliori risultati nell’arco della stagione, oltre al Qatar. Morbidelli ha anche sfruttato l’aiuto proprio del compagno di box Quartararo: i due hanno girato molto spesso insieme, specialmente al Red Bull Ring.

A MISANO PER CHIUDERE UN CERCHIO

Se Misano ha segnato l’inizio di un’avventura in salita, proprio il circuito intitolato a Marco Simoncelli potrebbe essere il primo passo verso la rinascita. Certo, la 11^ posizione non è un risultato eccezionale ma sicuramente lascia delle buone sensazioni per domani. A dire il vero, Franco Morbidelli aveva un ottimo feeling anche il venerdì: “Sono contento: abbiamo migliorato a partire da Silverstone. Piano piano stiamo arrivando. Possiamo fare una bella gara, come potevamo fare anche in Austria se fossimo partiti più avanti.”

UNA QUALIFICA ATIPICA

Le qualifiche della MotoGP hanno visto delle condizioni miste che di certo non hanno aiutato le due Yamaha. Fabio Quartararo, sempre molto veloce il sabato, ha chiuso “solo” in 8^ posizione. Il francese ha dichiarato: “Le condizioni erano davvero difficili e non sono abituati. Pensavo che la pista fosse bagnata: prima di salire sulla moto ho guardato l’asfalto ed era completamente bagnato. Infatti quando mi hanno chiamato al box per mettere le gomme da asciutto ero scettico. Sfortunatamente non sono riuscito a fare una buona qualifica: non ho sfruttato i punti forti di Yamaha perché non potevo andare sui cordoli.”

Dopo le qualifiche del GP di San Marino Franco Morbidelli ha dichiarato: “Stiamo facendo dei passi avanti: il weekend è iniziato bene e sta continuando ancora meglio. Questo mi rende molto felice, soprattutto della velocità mostrata nelle prove libere. Purtroppo oggi pomeriggio le cose non sono andate come speravo: abbiamo preso delle decisioni sbagliate, ma il mio livello si è alzato. Da Silverstone abbiamo cambiato il metodo di lavoro e sta andando molto bene. Di solito sono più forte in gara, spero di fare un buon lavoro domani: non so ancora che gomme userò ma non c’è molto degrado.”

Valentino Aggio

Leggi anche: MOTOGP | GP SAN MARINO, QUALIFICHE: DOPO 4 ANNI MILLER TORNA IN POLE