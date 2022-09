La MotoGP apre la giornata di sabato al GP di San Marino con le FP3, che confermano i risultati del venerdì. Jack Miller stampa 1:31.296 e precede i compagni di marca Francesco Bagnaia e Enea Bastianini.

MILLER E BAGNAIA SI CONFERMANO

Il team interno Ducati si è confermato alla grande anche nel sabato di Misano. Jack Miller e Francesco Bagnaia riescono a sfruttare al massimo la propria Desmosedici, facendo molto meglio della concorrenza. Infatti, il 3° tempo di Enea Bastianini è arrivato nella giornata di ieri: Fabio Quartararo, 4° in classifica generale, dista ben 348 millesimi dalla vetta. Ducati, dal ritorno dalla pausa estiva, si è dimostrata come il team più in forma al momento in MotoGP. I due sono sicuramente i favoriti per la qualifica, nonostante i piccoli problemi nel quarto settore per Bagnaia.

SUZUKI E KTM IN Q2

I tempi cancellati a Jorge Martín (15° nel combinato, ndr) e Marco Bezzecchi (11° nel combinato, ndr) hanno permesso a Miguel Oliveira di entrare direttamente in Q2. Il pilota portoghese, prossimo pilota di Aprilia RNF, riesce quindi a sopperire al grande problema di KTM nonostante la caduta all’ultimo giro utile del turno. Al GP di San Marino in FP3 stampa un gran tempo anche Álex Rins, 5° nelle classifiche combinate con una Suzuki orfana di Joan Mir per infortunio.

FINALMENTE MORBIDELLI

Il GP di San Marino in FP3 vede un gradito ritorno all’interno della top 10. Franco Morbidelli si qualifica direttamente per il Q2 per la seconda volta in questo 2022. Il pilota Yamaha riesce finalmente a raggiungere il compagno di box Quartararo nelle zone alte della classifica. Morbidelli, autore di 1:31.937, era inizialmente rimasto fuori dai migliori 10 nonostante il tempo uguale al millesimo a quello di Bezzecchi, poi cancellato. Morbidelli ha svolto una volta il Q2 in questa stagione: dobbiamo tornare alla prima gara stagione a Lusail, dove il #21 si è qualificato 12°.

MOTOGP | RISULTATI FP3 GRAN PREMIO DI SAN MARINO

MOTOGP | RISULTATI COMBINATI FP GRAN PREMIO DI SAN MARINO

Valentino Aggio

