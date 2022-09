Si accendono finalmente i motori della MotoGP al Misano World Circuit dove va in archivio il primo turno di prove libere che vedono subito Fabio Quartararo in prima posizione. Il campione del mondo MotoGP 2021 dopo un avvio di sessione complicato è migliorato nel finale prendendosi la prima posizione davanti alle Ducati di Jack Miller e Michele Pirro. Dietro il neo papà si posizionano le due Aprilia con Aleix Espargaro e Maverick Vinales a precedere la seconda Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia. In top10 anche Bastianini e Marini.

SUBITO IL DIABLO DAVANTI

Sulla pista che lo scorso anno lo vide conquistare il suo primo titolo iridato in MotoGP Fabio Quartararo si è preso il comando della prima sessione di libere. Il francese che a inizio turno ha avuto qualche difficoltà nel tratto veloce del circuito è riuscito a migliorare velocemente la sua M1 ai box tanto da fermare il cronometro in 1’32″313. Tempo già molto vicino al miglior passaggio in gara dello scorso anno di Enea Bastianini. Alle sue spalle troviamo Jack Miller, tornato a nuova vita dopo i test di Barcellona e ora costantemente nelle primissime posizioni. L’australiano si ferma a 224 millesimi da Quartararo ma è comunque la migliore delle Ducati.

In terza piazza c’è la wild card Michele Pirro, il collaudatore Ducati MotoGP che qui corre con la Ducati del team Aruba.it Racing. Pirro, a cui vanno i nostri auguri visto che da pochi giorni è diventato papà, grazie anche all’uso della gomma morbida si è preso qualche momento di gloria nel finale quando si è messo davanti a tutti prima che Quartararo e Miller lo superassero.

APRILIA E’ VIVA, PECCO E’ VICINO

Ottimo inizio di weekend anche per l’Aprilia con Aleix Espargaro e Maverick Vinales in quarta e quinta posizione. Dopo un weekend complicato in Austria, su una pista più amica ecco che la moto di Noale è tornate a farsi valere. Aleix ha fermato il cronometro in 1’32″698. Solo otto millesimi meglio del compagno di squadra che dopo il podio conquistato a Silverstone vuole tornare sul gradino più alto del podio che qui ha conquistato nel 2020. Chi è in cerca di un nuovo successo, e sarebbe il quarto consecutivo è Francesco Bagnaia che ha chiuso sesto lontano 439 millesimi dal rivale per il titolo Fabio Quartararo. Questo non preoccupa Pecco, spesso i suoi venerdì non sono perfetti ma col lavoro è sempre riuscito a ricucire il gap con i primi nel corso del weekend.

Settima posizione per Enea Bastianini, fresco dell’ufficialità del suo passaggio nel Team Lenovo Team. Il Campione del Mondo Moto2 2020 ha chiuso con il miglior tempo di 1’32″838 precedendo la Suzuki di Alex Rins di soli due centesimi. Nona e decima piazza per altre due Ducati GP22, quella del team Mooney VR46 di Luca Marini e la Pramac di Johann Zarco. La miglior Honda è quella di Pol Espargaro in undicesima piazza davanti alla KTM di Brad Binder ed a Marco Bezzecchi. Andrea Dovizioso alla sua ultima gara in MotoGP è sedicesimo davanti a Franco Morbidelli. Solo ventesimo Jorge Martin.

CLASSIFICA FP1

Mathias Cantarini