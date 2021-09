MotoGP | GP San Marino 2021: anteprima e orari di Misano

La MotoGP ritorna in Italia per la 24^ edizione del GP di San Marino e della Riviera di Rimini, scenario del 14° round del 2021. La Top Class correrà nel tracciato Marco Simoncelli insieme a Moto2, Moto3 e MotoE, con la categoria elettrica pronta a chiudere la stagione 2021 in quel di Misano. Inoltre sarà presente anche il FIM CEV Repsol con la sola Moto3 impegnata nel circuito riminese.

MOTOGP | BAGNAIA ALL’ATTACCO DI QUARTARARO, TORNA DOVIZIOSO

Con il round di Aragon ormai alle spalle sempre meno round mancano al termine del campionato 2021. La vittoria al MotorLand di Pecco Bagnaia, unita al difficile GP di Quartararo, sembra poter riaprire la classifica. Il pilota Yamaha, infatti, arriva a Misano con 53 punti di vantaggio sull’alfiere Ducati e, con 125 punti ancora disponibili, tutto può accadere. In più non è da sottovalutare Joan Mir, a sole 4 lunghezze da Pecco e sempre più solido sulla distanza.

Il tema del weekend sarà ovviamente Andrea Dovizioso, che avrà le luci dei riflettori puntate per un ritorno fino a pochi mesi fa nemmeno immaginato. Il forlivese sarà in sella alla Yamaha Petronas SRT dopo 8 stagioni corse con Ducati, ma a conti fatti si tratterà di un ritorno di fiamma. Andrea ha infatti già corso con la M1 nel 2012, quando rappresentò Tech3 portando a casa 6 podi e 14 arrivi in Top5, risultati che gli permisero di chiudere la stagiona al 4° posto.

Yamaha è statisticamente la miglior moto con la quale correre a Misano. Dal 2007, anno in cui il circuito è rientrato in calendario dopo la pesante trasformazione, la M1 ha vinto per 8 volte. Tra i successi che danno fiducia alla casa dei Tre Diapason spiccano proprio gli ultimi, ottenuti nelle due gare del 2020 con Franco Morbidelli e Maverick Viñales. Rimanendo sui numeri attenzione ad Honda, che di vittorie ne ha totalizzate ben 5 dal rientro di Misano nel calendario. Dani Pedrosa ha trionfato nel 2010 e nel 2016 mentre Marc Marquez ha primeggiato 3 volte: 2015, 2017, 2019. Due soli sigilli invece per Ducati, il primo firmato da Casey Stoner nel 2007 ed il secondo da Dovizioso nel 2018.

MOTO2 | ATTO 14 DELLA SFIDA GARDNER – FERNANDEZ

La quinta doppietta stagionale ottenuta al MotorLand ha consegnato il mondiale squadre al Team Ajo, dominatore del 2021 con Remy Gardner e Raúl Fernández. Grazie ai risultati i due piloti hanno ricevuto un premio notevole: girare con la RC16 MotoGP nei test di Misano. Tuttavia la concentrazione deve rimanere alta e focalizzata sulla lotta per il titolo piloti, ancora aperto considerando lo strepitoso successo di Fernández ad Aragon. I due alfieri KTM sono divisi da 39 punti e, se Raúl dovesse trovare costanza, la competizione nel box Ajo diventerebbe sempre più accesa.

A differenza del 2020 la Moto2 è comunque meno aperta nella lotta mondiale. Marco Bezzecchi è caduto ad Aragon, così come Sam Lowes: scivolate che sanno di campionato ormai perduto. Tuttavia entrambi potrebbero svolgere il ruolo di arbitro insieme ai vari outsiders, tra cui Augusto Fernandéz, Fabio Di Giannantonio ed i portacolori Speed Up. Tra i piloti in attività ad aver già vinto in Moto2 a Misano figurano Lorenzo Baldassarri (2016), Thomas Lüthi (2017) ed Augusto Fernandéz (2019).

MOTO3 | 46 PUNTI TRA ACOSTA E GARCIA, FOGGIA ALL’ATTACCO

Il MotorLand ci ha regalato un GP della classe leggera fuori di testa. Alla sorprendente caduta di Acosta a 4 giri dalla fine è seguita la clamorosa scivolata di Garcia, incapace di gestire una situazione mai così favorevole. Quei 16 punti gettati nella ghiaia di curva 12 potrebbero costare caro al pilota Aspar. In tutto ciò la vittoria di Foggia sembra aver riaperto parzialmente il campionato, sebbene recuperare 58 punti in sia quasi una impresa impossibile. Ciò nonostante la speranza del romano potrebbe assumere concretezza nel caso in cui sia Acosta sia Garcia dovessero continuare a perdere punti dopo le battute di arresto di Silverstone e Aaragon.

La novità del fine settimana consiste nel ritorno di VR46 in pista, squadra già iscritta al Mugello con Alberto Surra ed Elia Bartolini. Per la seconda wild card stagionale, il team di Valentino Rossi farà esordire il leader del CIV Moto3 Matteo Bertelle (7° in Rookies Cup con 3 vittorie) ed Elia Bartolini, che lotterà proprio con Bertelle per la conquista del titolo italiano in quel di Vallelunga. Per Elia si tratta del 7° GP nel mondiale, 3 dei quali corsi con Avintia come sostituto di Tatay.

Tra i piloti in attività hanno già vinto Romano Fenati (2017, 2020 GP Emilia Romagna), Tatsuki Suzuki (2019) e John McPhee (2020 GP San Marino) mentre la nazione con più presenze nell’albo d’oro è la Spagna, dal 2007 salita per 5 volte sul gradino più alto.

GP SAN MARINO 2021: DIRETTA LIVEGP.IT

LiveGP.it sarà come sempre in prima linea per commentare in diretta il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini sul canale YouTube e Facebook. La trasmissione andrà in onda alle 13:45 di Domenica 19 settembre.

GP SAN MARINO 2021: GLI ORARI DEL WEEKEND

L’intero fine settimana verrà trasmesso in diretta sull’app DAZN, sul canale 208 Sky Sport MotoGP ed in chiaro TV8. Ecco gli orari del 14° weekend di gara del Motomondiale 2021:

– Venerdì 17 settembre 2021 [DAZN-SKY-TV8]

08:20 | MotoE – Prove Libere 1

09:00 | Moto3 – Prove Libere 1

09:55 | MotoGP – Prove Libere 1

10:55 | Moto2 – Prove Libere 1

13:15 | Moto3 – Prove Libere 2

14:10 | MotoGP – Prove Libere 2

15:10 | Moto2 – Prove Libere 2

16:05 | MotoE – Prove Libere 2

– Sabato 18 settembre 2021 [DAZN-SKY-TV8]

09:00 | Moto3 – Prove Libere 3

09:55 | MotoGP – Prove Libere 3

10:55 | Moto2 – Prove Libere 3

11:45 | MotoE – ePole

12:35 | Moto3 – Qualifiche

13:30 | MotoGP – Prove Libere 4

14:10 | MotoGP – Qualifiche

15:10 | Moto2 – Qualifiche

16:20 | MotoE – Gara 1

– Domenica 19 settembre 2021 [DAZN-SKY-TV8]

08:20 | Moto3 – Warm Up

08:50 | Moto2 – Warm Up

09:40 | MotoGP – Warm Up

11:00 | Moto3 – Gara [23 giri]

12:20 | Moto2 – Gara [25 giri]

14:00 | MotoGP – Gara [Diretta LiveGP – 27 giri]

15:30 | MotoE – Gara 2 [7 giri]

Matteo Pittaccio