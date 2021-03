Finita la pausa invernale, dal circuito di Losail scatta la 73^ stagione del Motomondiale organizzato da FIM e Dorna, quest’anno decise ad allargare il calendario a 19, se non 21, Gran Premi. Come accade dal 2008, i primi semafori si spegneranno sull’infinito rettilineo del circuito medio-orientale, illuminato a dovere da Musco Lighting, la stessa azienda che opera sul tracciato di Yas Marina (Abu Dhabi).

LA PISTA | LOSAIL INTERNATIONAL CIRCUIT

Il tracciato di Losail nasce a nord di Doha ed è stato inaugurato nel 2004, anno in cui venne inserito nel calendario del Motomondiale come 13^ prova sulle 16 in programma. Da quel momento non ha mai subito importanti modifiche nel layout, essendo uno dei circuiti più completi che si possano trovare nel Motomondiale. Losail è perfetto sia per capire le potenzialità motoristiche e aerodinamiche delle moto grazie ai 1068 metri del rettilineo principale, sia per comprendere il comportamento delle stesse nei tratti guidati. Curve veloci dove serve tanta aderenza a centro curva si alternano a punti più lenti, dove contano frenata e trazione.

In più, essendo situato in una zona deserta, vento e sabbia possono rappresentare due variabili da gestire senza distrazioni. Tutto ciò richiede ai piloti un importante sforzo fisico in tutti i 5,380 km. Le curve totali sono 16, di cui 6 a sinistra e 10 a destra: attenzione in special modo alle pieghe numero 12-13-14, percorse quasi come se fossero una singola curva. I piloti dovranno porre particolare attenzione alla curva 16, la prima a sinistra dopo ben 15″ trascorsi stressando la sola spalla destra degli pneumatici.

MOTOGP ENTRY LIST

MOTO2 ENTRY LIST

MOTO3 ENTRY LIST

QATAR GRAND PRIX | LISTA VINCITORI

-MOTOGP

Valentino Rossi | 4 (2005-2006-2010-2015)

Casey Stoner | 4 (2007-2008-2009-2011) Jorge Lorenzo | 3 (2012-2013-2016) Andrea Dovizioso | 2 (2018-2019) Sete Gibernau | 1 (2004)

Marc Márquez | 1 (2014)

Maverick Viñales | 1 (2017)

-MOTO2

2010 | Shoya Tomizawa – Suter CIP

2011 | Stefan Bradl – Kalex Kiefer Racing

2012 | Marc Márquez – Suter CatalunyaCaixa Repsol

2013 | Pol Espargaró – Kalex Pons

2014 | Esteve Rabat – Kalex MarcVDS

2015 | Jonas Folger – Kalex AGR Team

2016 | Thomas Lüthi – Kalex Paddock GP

2017 | Franco Morbidelli – Kalex MarcVDS

2018 | Francesco Bagnaia – Kalex Sky Racing Team VR46

2019 | Lorenzo Baldassarri – Kalex Pons

2020 | Tetsuta Nagashima – Kalex Red Bull KTM Ajo

-MOTO3

2012 | Maverick Viñales – FTR Honda Avintia

2013 | Luis Salom – Red Bull KTM Ajo

2014 | Jack Miller – Red Bull KTM Ajo

2015 | Alexis Masbou – Honda SaxoPrint RTG

2016 | Niccolò Antonelli – Honda Rivacold

2017 | Joan Mir – Honda Leopard Racing

2018 | Jorge Martín – Honda Gresini Racing

2019 | Kaito Toba – Honda Team Asia

2020 | Albert Arenas – KTM Aspar Team

LiveGP.it sarà come sempre in prima linea per commentare in diretta il Gran Premio del Qatar sul canale YouTube, Facebook e Twitch. La trasmissione andrà in onda alle 18:50 di domenica 28 marzo.



2021 QATAR GRAND PRIX | ORARI DEL WEEKEND

MotoGP, Moto2, Moto3 e Asia Talent Cup sono le categorie giunte a Losail per i primi due eventi stagionali. Le due gare dell’ATC partiranno di giorno, la Moto3 si svolgerà al tramonto mentre Moto2 e MotoGP correranno a sera inoltrata. L’intero fine settimana verrà trasmesso in diretta sull’app DAZN e sul canale 208 Sky Sport MotoGP. Ecco gli orari del primo weekend di gara del Motomondiale 2021:

– Venerdì 26 marzo 2021

11:50 | Moto3 – Prove Libere 1

12:45 | Moto2 – Prove Libere 1

13:40 | MotoGP – Prove Libere 1

16:10 | Moto3 – Prove Libere 2

17:05 | Moto2 – Prove Libere 2

18:00 | MotoGP – Prove Libere 2

– Sabato 27 marzo 2021

11:25 | Moto3 – Prove Libere 3

12:20 | Moto2 – Prove Libere 3

13:15 | MotoGP – Prove Libere 3

15:30 | Moto3 – Qualifiche

16:25 | Moto2 – Qualifiche

17:20 | MotoGP – Prove Libere 4

18:00 | MotoGP – Qualifiche

– Domenica 28 marzo 2021

13:40 | Moto3 – Warm Up

14:10 | Moto2 – Warm Up

14:40 | MotoGP – Warm Up

16:00 | Moto3 – Gara [18 giri]

17:20 | Moto2 – Gara [20 giri]

19:00 | MotoGP – Gara [22 giri]

2021 QATAR GRAND PRIX | ORARI DIFFERITA TV8

L’evento sarà visibile anche in chiaro su TV8, sebbene in differita. Di seguito gli orari:

– Sabato 27 marzo 2021

21:30 | Moto3/Moto2/MotoGP – Sintesi Qualifiche

– Domenica 28 marzo 2021

21:00 | Moto3 – Gara

22:15 | Moto2 – Gara

23:30 | MotoGP – Gara

Matteo Pittaccio

