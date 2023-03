La MotoGP torna in grande stile al GP di Portogallo con delle Qualifiche aliene. Per inaugurare la nuova stagione non poteva mancare il guizzo di Marc Márquez, che distrugge il record della pista con un fantastico 1:37.226 e porta Honda in pole position. Solo 64 millesimi separano lo spagnolo da Francesco Bagnaia, poi Jorge Martín chiude la prima fila.

DUE TURNI DA RECORD PER MÁRQUEZ

Il GP di Portogallo ci ha regalato delle qualifiche di altissimo livello, come ci siamo abituati negli ultimi anni. Infatti, dopo la giornata di ieri Marc Márquez non era nemmeno nei primi 10. Partito dal Q1, Márquez ha stampato il miglior tempo al primo tentativo nel Q1: il 1:37.675 gli è valso il provvisorio record della pista, oltre alla qualificazione per il Q2. In seconda posizione Miguel Oliveira, che ha preceduto di poco la Ducati del Gresini Racing guidata da Álex Márquez.

Nel secondo turno Marc Márquez è rimasto in ultima posizione per tutto il Q2, per poi venire fuori nell’ultimo tentativo. Seguendo la Ducati ufficiale di Enea Bastianini (oggi 6°), lo spagnolo di Repsol Honda ha fatto un giro da capolavoro, conquistando così la 64^ pole position in MotoGP.

OLIVEIRA SORPRENDE ED È 4°, SOLO 11° QUARTARARO

La seconda fila decretata al GP di Portogallo nel corso delle qualifiche è aperta dalla nuova Aprilia RNF di Miguel Oliveira. Il beniamino di casa, al debutto sulla moto di Noale, porta a casa un’importantissima 4^ posizione in vista delle due gare del weekend. Ottima quinta posizione anche per KTM con Jack Miller, l’unico rappresentante del marchio di Mattighofen in Q2. L’australiano ha fatto stampare il suo miglior giro (1:37.549) nel corso del primo tentativo lanciato, quando nessuno riusciva a scendere sotto il muro di 1:38. Purtroppo una caduta in curva 3 non ha permesso al #43 di migliorarsi, ma questo è comunque un ottimo modo di presentarsi a KTM. Enea Bastianini chiude la seconda fila.

Maverick Viñales si trova in 7^ posizione, pagando solo 77 millesimi dal neo-compagno di marca Oliveira. Lo spagnolo di Aprilia è seguito a ruota dalle due Ducati di Mooney VR46 guidate da Marco Bezzecchi (8°) e Luca Marini (9°). In quarta fila, oltre a Johann Zarco, ci sono Fabio Quartararo e Aleix Espargaró. Il francese di Yamaha è malapena riuscito a scendere 1:38, mentre lo spagnolo di Aprilia ha avuto una piccola scivolata ad inizio turno.

UNA SPRINT TUTTA DA VIVERE

Questo pomeriggio alle ore 16:00 italiane scatterà la prima Sprint nella storia della MotoGP. Questa nuova era del motociclismo è inaugurata dal dominatore della “passata” generazione Marc Márquez. Ci sono tanti temi da valutare e di cui parleremo nei prossimi giorni, ma per ora la curiosità nei confronti della nuovissima Sprint di oggi pomeriggio è alle stelle. Il GP di Portogallo ci ha regalato delle qualifiche che sono solo l’antipasto per una stagione 2023 di MotoGP tutta da vivere.

MOTOGP | I RISULTATI DELLE QUALIFICHE AL GP DI PORTOGALLO

Valentino Aggio

