Le P2 del GP del Portogallo della MotoGP sono state flagellate da bandiere rosse, comunque comandate da Jack Miller alla fine. Brutto incidente per Pol Espargaro, che si è reso protagonista di un high side alla curva 10 di Portimão

PROBLEMI A PORTIMÃO

Una P2 che è durata tantissimo, molto più del previsto, a causa delle bandiere rosse che hanno flagellato la MotoGP in Portogallo. La prima delle due è stata dovuta all’assenza di corrente nel circuito, che ha reso impossibile la partenza del turno. La seconda è però la più preoccupante, con Pol Espargaro protagonista di un high side alla curva 10 che è terminato con la moto addosso al pilota sulle protezioni. Per Pol è stato predisposto immediatamente l’intervento medico, barella e flebo a bordo pista per stabilizzare le condizioni dell’alfiere GasGas. Una lunga attesa prima di vedere Pol caricato sull’ambulanza e portato al centro medico, con condizioni ancora da accertare ma con danni a schiena e petto. Dal centro medico scongiurano danni neurologici ma affermano un politrauma alla colonna vertebrale. Pol muove gli arti, ma è stato elitrasportato all’ospedale di Faro per ulteriori approfondimenti su polmoni ed eventuali emorragie.

KTM IN CIMA

La sessione è ripartita con 15 minuti da svolgere sul cronometro, diventati praticamente una sessione di qualifica. Se al secondo stop Aleix Espargaro era in cima alla lista dei tempi con un 1’28”253, Jack Miller regala una grande soddisfazione a KTM con il suo 1’37”709, best lap di giornata. Lo segue l’Aprilia di Maverick Viñales a soli 37 millesimi, terzo tempo per Pecco Bagnaia che si è ritrovato con la Ducati ammutolita a 5 minuti dalla fine del turno, riuscendo a riprendere la seconda moto in chiusura. Marini e Martin chiudono la Top5, con Quartararo in sesta piazza che sopravanza Zarco, Bezzecchi, Aleix Espargaro ed Enea Bastianini, ultimo in Top10. Fuori sia Joan Mir che Marc Marquez, con Marc a terra nel tentativo di seguire Quartararo per una posizione da Q1.

What a lap from @jackmilleraus! 😅 Well deserving of a celebratory stoppie and bunny hop! 😂#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/6KxOW2OLgX — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 24, 2023

IL PROGRAMMA DI DOMANI

In attesa di altre informazioni su Pol Espargaro, ricordiamo il programma di domani. Le P3 della Moto3 inizieranno alle 9:40 italiane, mentre la top class avrà le sue FP (quindi non valide al fine dei tempi) alle 11:10. Le qualifiche della MotoGP in Portogallo inizieranno (con i tempi di P1 e P2 a deciderle) alle ore 11:50, mentre la prima edizione della Sprint Race sarà alle 16.

MOTOGP GP PORTOGALLO, CLASSIFICA P2

Alex Dibisceglia

