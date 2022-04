La MotoGP comincia il sabato del GP del Portogallo sempre sotto la pioggia. Le FP3 hanno visto delle condizioni migliori rispetto alla giornata di venerdì, ma solo per il primo quarto d’ora. Dopo la pioggia ha cominciato a scendere pericolosamente sul tracciato di Algarve. I piloti non hanno potuto quindi migliorare negli ultimi minuti del turno.

Miguel Oliveira è il più velocein 1:50.552, seguito da Joan Mir e Fabio Quartararo. A giocarsi il Q1 questo pomeriggio ci saranno dei nomi d’eccezione: Maverick Viñales, Jorge Martín, Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, Enea Bastianini e Álex Rins

LA CRONACA LIVE

Tutto è pronto per la MotoGP al GP di Portogallo. La classe regina scende in pista per il primo turno del sabato, la FP3. Nella giornata bagnata di ieri, la Honda Repsol ha dominato il turno: Marc Márquez ha il primo tempo nelle combinate, davanti al compagno Pol Espargaró. Cari lettori di LiveGP.it, seguite con noi tramite la cronaca web il terzo turno di libere.



Valentino Aggio

Leggi anche: MOTOGP | GP PORTOGALLO, FP2: LA CRONACA LIVE