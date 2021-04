Una gara spettacolare per Fabio Quartararo nel GP del Portogallo della MotoGP 2021, caratterizzata da una partenza pessima e un continuo duello con Alex Rins, poi finito in terra. A terra anche l’ex leader di classifica mondiale Johann Zarco, a podio Pecco Bagnaia (2°) e Joan Mir (3°). Marc Marquez settimo a 13 secondi

FABIO QUARTARARO, NUOVO LEADER

È di Fabio Quartararo la testa della classifica 2021, insieme alla vittoria del GP del Portogallo della MotoGP ed al record della pista. Ovviamente era sua anche la pole position, anche se le polemiche del sabato hanno lasciato interdetti gli uomini Ducati e Yamaha. Ma Fabio Quartararo non si è fatto sbilanciare dai commenti esterni, e dopo un estenuante duello con Alex Rins a colpi di record sul giro il francese ha fatto sua la vittoria a Portimão. A terra invece lo spagnolo della Suzuki, errore di guida dovuto sicuramente al ritmo serrato imposto da “El Diablo”.

RIMONTA BAGNAIA

Non è piaciuto il sabato a Pecco Bagnaia, che ha ben pensato di rifarsi in gara risalendo fino alla seconda posizione e conquistando di conseguenza anche la seconda posizione mondiale davanti a Maverick Viñales. Chiude il podio Joan Mir, più conservativo rispetto al compagno di squadra e mai realmente in lotta per il podio se non fosse per le cadute di Zarco e Rins. Peccato per il pilota Ducati Pramac, anche lui a terra e ora quarto nella generale. Ottima quarta piazza per Franco Morbidelli con la moto più vecchia della Top5, segue Brad Binder con la KTM.

MARC 7°, TANTI A TERRA

Sesta posizione per l’Aprilia di Espargaro davanti ad un’inossidabile Marc Marquez che è riuscito a mantenere 4 secondi di distacco sul fratello Alex. Per lo spagnolo il rientro è andato decisamente bene, 13 secondi dalla vetta sono un distacco del tutto accettabile dopo 9 mesi di stop. Nona piazza per Bastianini davanti a Nakagami, Viñales, Marini, Petrucci, Savadori, Lecuona ed Oliveira. A terra Zarco, Rins, Rossi e Miller, problema per Pol Espargaro al quarto giro.

Alex Dibisceglia