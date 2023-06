Nessuna pausa per la MotoGP, che dopo Mugello e Sachsenring torna subito in pista ad Assen per l’ottava tappa della stagione, l’ultima prima della lunga pausa estiva. Nella conferenza stampa alla vigilia del GP d’Olanda i primi parlare in conferenza stampa sono stati Francesco Bagnaia, Jorge Martín e Marco Bezzecchi, seguiti poi da Jack Miller e Marc Márquez.

BAGNAIA E L’OBIETTIVO FUGA NEL MONDIALE

Nella ‘Cattedrale’ della MotoGP il primo a prendere parola è Francesco Bagnaia, vincitore lo scorso anno sul tracciato olandese: “Questo weekend è speciale per me, è uno dei miei circuiti preferiti. La nostra moto si adatta bene a piste come Assen e cercheremo di replicare il risultato del 2022. Questa pista è ottima per la Ducati, però devi essere molto preciso e molto tecnico. Le regolazioni devono essere perfette, non devi rischiare di perdere tempo“. ‘Pecco’, però, sa che la concorrenza in terra orange sarà spietata: “Martín e Bezzecchi possono andare forte su questa pista, sono tra i candidati per poter vincere questo weekend. Mi piacerebbe replicare la battaglia del Sachsenring, ma con un risultato diverso.“

Infine, l’alfiere Ducati ha espresso la sua sul format del weekend, quest’anno totalmente stravolto rispetto al passato a causa dell’introduzione delle Sprint Race: “Dovremmo chiedere di avere più gomme anteriori. L’unica sessione nella quale potremmo lavorare un po’ è la prima sessione di prove, dato che nelle P2 c’è già il time attack. Non mi piace molto questo format perché di solito ho bisogno di tempo per mettere su una strategia per la gara, mentre ora nelle P2 si ha già la pressione di dover entrare nella top ten.“

MARTIN E BEZZECCHI ALL’INSEGUIMENTO

La parola passa poi ai diretti inseguitori di Bagnaia, Jorge Martín e Marco Bezzecchi, rispettivamente secondo e terzo nella classifica generale di MotoGP.

Lo spagnolo del team Pramac, vincitore al Sachsenring, non vede l’ora di tornare in pista: “Mi sono goduto i giorni dopo la vittoria, anche se non ho potuto festeggiare tanto perché mi sono subito concentrato su questo weekend. Questa è una delle piste preferite di Bagnaia, ma piace molto anche a me. Voglio chiudere al meglio questo Gran Premio prima della pausa estiva“. Si è poi parlato di mercato piloti, tema su cui ‘Martinator’ ha le idee chiare: “Sono contento alla Pramac. Ho una moto ufficiale e un team fantastico che mi supporta. Non vedo per quale motivo dovrei cambiare, penso che nel 2024 sarò ancora qui.“

Dall’altra parte troviamo Marco Bezzecchi, quarto in Germania e terzo nel Mondiale, anche lui carico in vista del weekend olandese: “Adoro questo circuito, ho ricordi bellissimi del mio primo podio in MotoGP. Questa pista si adatta al mio stile di guida, è un tracciato molto bello“. A ‘Bez’ finora è mancata costanza nei risultati, tanto in gara quanto nelle Sprint, come ha riconosciuto lui stesso: “Tutto può cambiare rapidamente con le Sprint. Al Sachsenring ho sofferto per tutto il weekend, poi in gara ho trovato qualcosa che mi ha permesso di andare più veloce. Ma con questo nuovo format appena ti perdi qualcosa resti indietro rispetto agli altri. Bisogna essere costanti: non è semplice, ma il mio team si sta impegnando tantissimo.“

MILLER E MARQUEZ, DALLE POLEMICHE AI CHIARIMENTI

Non vede l’ora di tornare in pista anche Jack Miller, sesto in Germania e primo pilota non-Ducati sul traguardo. La speranza è quella di interrompere – o quantomeno limitare – l’egemonia della Casa italiana: “Faremo del nostro meglio, sono ottimista per questo weekend. La nostra moto sta funzionando bene e può andare forte su questo circuito. Abbiamo sofferto abbastanza nelle curve veloci del Mugello, ma in Germania siamo riusciti a lavorare sui nostri punti deboli, per compensare i problemi che avevo in curva. Siamo ripartiti da zero e abbiamo trovato una soluzione per avere più stabilità nelle curve veloci.“

Miller ha voluto fare chiarezza su quanto riportato nei giorni scorsi, secondo cui l’australiano avrebbe attaccato duramente Márquez per il suo atteggiamento in pista: “Le frasi che ho pronunciato non riguardavano Marc, ma una grande quantità di piloti. Ho letto tante balle, molte persone non erano neanche presenti alla mia conferenza con i media, però sono comunque partiti sparando a zero. Io voglio solo che il campionato vada meglio e che tutti i ragazzi facciano al meglio il loro lavoro. È l’unica cosa che ho detto in quella situazione.”

Dopo il pilota KTM, a parlare è proprio Marc Márquez, che ha esordito facendo il punto sulla sua condizione fisica: “Abbiamo fatto un ottimo lavoro negli ultimi tre giorni insieme al mio team medico. La caviglia era uno dei problemi più gravi: l’infiammazione era molto forte, ma non sarà un problema per questo weekend. Stesso discorso per il pollice: è rotto, ma soltanto nell’ultimo pezzo, quindi non mi darà troppo fastidio. Poi ho un’infrazione alla seconda costola: questo, invece, è un problema perché appena respiro se spingo con il braccio lo sento. Partiremo con le P1 e poi vedremo passo dopo passo.“

Infine, l’otto volte Campione del Mondo ha messo in chiaro l’obiettivo del weekend: “Sono qui per raccogliere informazioni per la Honda del futuro. Spesso ho guidato oltre i limiti, ma dopo le 5 cadute del Sachsenring non mi sento pronto a spingere ad Assen. In Germania ho vissuto un weekend difficile: se spingi e cadi lo accetti, perché significa che stai guidando al limite, ma quando sono caduto nel warm up non stavo spingendo più del solito. Sono caduto inaspettatamente e questo è difficile da capire. Ad Assen, quindi, lavoreremo per cercare di migliorare in ottica futura.“

GLI ORARI DEL WEEKEND

Tutto pronto, quindi, per l’ottavo round del Motomondiale, in programma nel weekend ad Assen, in Olanda. La Cattedrale della MotoGP vedrà scendere in pista team e piloti già domani, venerdì, per le consuete sessioni di prove libere. Ultime prove sabato mattina, poi si inizierà a fare sul serio con qualifiche e Sprint Race. Come sempre il gran finale sarà domenica, con le gare delle tre classi in programma a partire dalle ore 11:00.

Venerdì 23 giugno

08:25 | MotoE – Prove 1

09:00 | Moto3 – Prove 1

09:50 | Moto2 – Prove 1

10:45 | MotoGP – Prove 1

12:25 | MotoE – Prove 2

13:15 | Moto3 – Prove 2

14:05 | Moto2 – Prove 2

15:00 | MotoGP – Prove 2

17:00 | MotoE – Qualifiche

Sabato 24 giugno

08:40 | Moto3 – Prove 3

09:25 | Moto2 – Prove 3

10:10 | MotoGP – Prove Libere (non valide per i combinati)

10:50 | MotoGP – Qualifiche

12:15 | MotoE – Gara 1

12:50 | Moto3 – Qualifiche

13:45 | Moto2 – Qualifiche

15:00 | MotoGP – SPRINT RACE (13 giri)

16:10 | MotoE – Gara 2

Domenica 25 giugno

09:45 | MotoGP – Warm up

10:00 | MotoGP – Rider Fan Parade

11:00 | Moto3 – GARA (20 giri)

12:15 | Moto2 – GARA (22 giri)

14:00 | MotoGP – GARA (26 giri)

Giorgia Guarnieri

