Dopo un Gran Premio di Germania al Sachsenring che ci ha lasciato molti temi e molti dubbi, la MotoGP si sposta ad Assen per il GP di Olanda. Questa sarà l’ultima prova prima della pausa estiva, prima che il circus del Motomondiale torni in pista il 6 Agosto a Silverstone. Di seguito l’anteprima del round all'”Università del Motociclismo”.

MOTOGP | È MARTÍN IL VERO RIVALE DI BAGNAIA?

Fino al Mugello, la stampa e tutti gli appassionati credevano che la lotta per il mondiale fosse tra i due italiani Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi. I due compagni alla VR46 Riders Academy hanno dato spettacolo nelle prime gare dell’anno, ma al Sachsenring è spuntato di prepotenza un nuovo candidato. Il weekend perfetto di Jorge Martín in Sassonia ha riportato lo spagnolo di Pramac Racing nel bel mezzo della lotta iridata. Ora il #89 si trova a soli 16 punti dal campione del Mondo. La domanda è una: “Chi è il vero rivale di Bagnaia?“. Il pilota torinese è sempre davanti, mentre gli altri non sembrano abbastanza costanti per contrastare l’alfiere del Ducati Lenovo Team. Di certo Martín ha avuto un grande weekend in Germania dopo una buona gara al Mugello, ma saprà ripetersi al GP di Olanda?

Tanti interrogativi rimangono sulle altre case: KTM ora è al centro del mercato con Pedro Acosta, mentre Aprilia sembra essere in cerca di sé stessa in una stagione difficile. Yamaha potrebbe avere un’altra possibilità per fare bene in MotoGP al GP di Olanda vista la tortuosità del TT. Honda rimane nel mezzo delle critiche: le numerose cadute di Marc Márquez in Germania mettono ancora una volta la casa di Tokyo nell’occhio del ciclone.

MOTO2 | ACOSTA TRA MOTOGP E LA TESTA DEL MONDIALE

È ora di passare alle classi propedeutiche alla MotoGP nel GP di Olanda. In Moto2 Pedro Acosta ha conquistato il quarto successo stagionale al Sachsenring, continuando la propria rincorsa in campionato. Certo, la caduta di Le Mans pesa ancora nella stagione dello spagnolo, ma le due vittorie ottenute al Mugello ed al Sachsenring hanno lasciato i rivali senza risposta. Ora il #37 si trova nel mezzo del mercato: KTM ha tempo fino al 30 Giugno per offrigli una RC16 in ottica 2024. Alcuni dicono che l’iridato Moto3 2021 salirà in MotoGP con il marchio di Mattighofen, mentre altri pensano che il pilota Red Bull KTM Ajo andrà a trattare con un altro marchio.

L’unica cosa che ha potuto fare Tony Arbolino è limitare i danni: sia in Italia che in terra tedesca il pilota di Marc VDS ha collezionato la piazza d’onore, vincendo un bel duello con Jake Dixon in Sassonia per la seconda posizione. Arbolino si è difeso bene negli ultimi due Gran Premi, ma ad Assen bisogna cercare di attaccare, vincere ed andare in vacanza lasciando un segno sulla classifica.

MOTO3 | HOLGADO SALDAMENTE PRIMO, DIETRO IL CAOS

Con gli occhi la prima vittoria nel Motomondiale di Deniz Öncü, anche la classe più piccola della MotoGP si sposta al GP di Olanda. Ad Assen la Moto3 ha già una certezza: Daniel Holgado andrà in vacanza con il primato nella classifica iridata. Lo spagnolo, retrocesso in Tech3 dopo un anno in Ajo, si è dimostrato il pilota più costante in una categoria dove stare davanti è spesso difficile.

Dietro a Holgado, regna il caos più totale, come spesso succede nella classe leggera. Öncü e Ayumu Sasaki hanno letteralmente fatto il vuoto al Sachsenring: il turco, una volta tolto l’incubo della prima vittoria, potrebbe sbocciare definitivamente. Sasaki si è dimostrato velocissimo in più occasioni, ma gli manca ancora il guizzo per vincere una gara in questa stagione. Jaume Masiá e Iván Ortolá rimangono comunque i principali antagonisti di Holgado.

IL CIRCUITO DI ASSEN

Inaugurazione layout attuale: 2006

Distanza di gara Moto3: 22 (99.92 km)

Distanza di gara Moto2: 26 (109.01 km)

Distanza di gara MotoGP: 28 (118.09 km)

Lunghezza: 4555 metri

Curve: 18 (12 destra – 8 sinistra)

IL PROGRAMMA DEL GRAN PREMIO DI OLANDA 2023

La MotoGP al GP di Olanda sarà ovviamente trasmessa in diretta da SKY Sport MotoGP e Now TV in streaming, mentre LiveGP.it racconterà in diretta sia la Sprint del Sabato che il Gran Premio la Domenica. Per questa occasione, anche TV8 trasmetterà live tutto il weekend sul canale 8 del Digitale Terrestre.

Giovedì 22

16:15 | MotoE – Conferenza stampa

17:00 | MotoGP – Conferenza stampa

Venerdì 23

08:25 | MotoE – Prove 1

09:00 | Moto3 – Prove 1

09:50 | Moto2 – Prove 1

10:45 | MotoGP – Prove 1

12:25 | MotoE – Prove 2

13:15 | Moto3 – Prove 2

14:05 | Moto2 – Prove 2

15:00 | MotoGP – Prove 2

17:00 | MotoE – Qualifiche

Sabato 24

08:40 | Moto3 – Prove 3

09:25 | Moto2 – Prove 3

10:10 | MotoGP – Prove Libere (non valide per i combinati)

10:50 | MotoGP – Qualifiche

12:15 | MotoE – Gara 1

12:50 | Moto3 – Qualifiche

13:45 | Moto2 – Qualifiche

15:00 | MotoGP – Sprint Race

16:10 | MotoE – Gara 2

Domenica 25

09:45 | MotoGP – Warm up

10:00 | MotoGP – Rider Fan Parade

11:00 | Moto3 – Gara

12:15 | Moto2 – Gara

14:00 | MotoGP – Gara

