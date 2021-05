Sarà Michele Pirro a sostituire Jorge Martin, ancora infortunato, con la Ducati Pramac al Mugello Circuit.

Semaforo rosso per i medici: rientro in Catalunya per Jorge Martin

Jorge Martin si è sottoposto, nella giornata di ieri, ad una serie di visite di controllo non andate completamente a buon fine. L’ equipe medica che lo sta seguendo dopo l’incidente di Portimao e gli interventi chirurgici successivi, che ha negato il semaforo vedere per il Mugello. A fine intervento infatti l’obiettivo era quello di tornare per il GP di Italia, ma i medici hanno sconsigliato il rientro. Le caratteristiche del difficile sali scendi italiano sarebbero troppo impegnative per lo spagnolo. Il rientro di Jorge Martin è quindi stato posticipato per il Gran Premio di Catalunya il 6 giugno.

E pensare che soli due giorni fa avevamo visto Jorge Martin pubblicare una foto in tenuta da ciclista determinato e carico al rientro, ma come abbiamo avuto esperienza con Marquez è meglio non anticipare i tempi prima del dovuto.

La formazione Ducati Pramac al Mugello: Michele Pirro e Johann Zarco

La presenza di Michele Pirro era già stata confermata come wild card ed è stato un attimo fare due più due e sfruttare l’esperienza del pilota collaudatore ufficiale Ducati. Per l’italiano il Mugello è uno dei circuiti favoriti e dove riesce a distinguersi di più, sarà facile per lui difendere i colori della Pramac Racing. Intanto a continuare portare in alto i colori italiani di Ducati Pramac è Johann Zarco, reduce dalla piazza d’onore conquistata a Le Mans.

Benedetta Bincoletto