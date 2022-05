Il protagonista indiscutibile della gara di MotoGP sul Circuito del Mugello è stato Pecco Bagnaia. L’italiano è riuscito a lasciarsi alle spalle l’incubo dello zero a Le Mans e riscattarsi con una vittoria capolavoro, davanti al suo pubblico che si è scatenato in un clamore di orgoglio italiano.

GARA IMPECCABILE

Pecco Bagnaia scattava dalla quinta posizione e dopo una partenza non propriamente entusiasmante è retrocesso fino alla settima posizione. Una volta arrivato al gruppo che lottava per la vittoria, Pecco ha fatto qualche giro dietro ai suoi rivali studiandoli in silenzio prima di compiere gli attacchi.

Al nono giro, Pecco prendeva la prima posizione su Marco Bezzecchi per non abbandonarla fino al traguardo. Nonostante il veloce passo gara, il 63 ha saputo tenere a bada l’usura delle gomme fino all’ultimo giro dimostrando anche una grande maturità nella gestione della gara.

Per qualche istante il fantasma di Fabio Quartararo, in seconda posizione, minacciava lo status di leader di Pecco. Nell’ultimo giro, infatti, si è avvicinato a nove decimi dall’italiano, ma quest’ultimo ha saputo mantenere con fermezza quei metri di vantaggio che permettono di vincere gare in una MotoGP molto competitiva.

IL MUGELLO ESPLODE DI GIOIA

La prima vittoria al Mugello non si scorda mai. Pecco ha festeggiato in pista con la bandiera italiana e con il calore dei tifosi che riempivano tribune e prati dopo due anni di assenza.

“Ho quasi perso la voce perché ho urlato tantissimo. È incredibile vincere a casa. Meritiamo questa vittoria perché abbiamo lavorato molto. Siamo stati forti anche la settimana scorsa, ma poi abbiamo avuto un po’ di sfortuna. In ogni caso, abbiamo lavorato molto bene questo weekend. Anche se non ho fatto la partenza della mia vita e ho frenato un po’ tardi nella prima staccata sono comunque molto felice. È bellissimo vincere questa gara davanti ai tifosi”, dichiara Pecco dopo il giro d’onore.

PUNTI FONDAMENTALI PER IL MONDIALE

La seconda vittoria della stagione mette Pecco in una posizione favorevole in vista della lotta per la corona: dopo la gara di Le Mans era in settima posizione a 46 punti dal leader. A seguito della vittoria del Mugello, ha scalato tre posizioni in classifica ed è quarto a 41 punti da Fabio Quartararo.

Bagnaia ha ritrovato la fiducia persa due settimane fa e l’ha fatto nella gara più importante del calendario: il Gran Premio di casa al Mugello. Una prova di intelligenza, maturità e precisione dove ogni piccola azione in gara è stata compiuta con il solo obiettivo di conquistare una delle vittorie più importanti della sua carriera.

Victoria Ortega Cabrera