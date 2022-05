Nulla di più, nulla di meno: questo era l’unico risultato possibile per Francesco Bagnaia in MotoGP al GP di Italia 2022. Il pilota Ducati vince la seconda gara stagionale, la risposta che ci voleva dopo aver picchiato per terra a Le Mans. Dietro all’idolo di casa chiude ancora una volta Fabio Quartararo, che riesce ancora una volta a guidare oltre i problemi della sua Yamaha. Chiude il podio l’Aprilia di Aleix Espargaró, mentre è a terra Enea Bastianini.

GARA SONTUOSA

Un altro capolavoro di Bagnaia, come a Jerez un mese fa. Il torinese ha preso la testa nelle prime fasi della corsa, dopo aver fatto qualche giro dietro ai meno blasonati compagni di marca. Da lì Bagnaia ha spinto ed ha gestito molto bene la sua gomma, arrivando a fine gara ancora in grado di fare la differenza. Solo nell’ultimo giro Bagnaia ha permesso il leggero rientro dell’avversario francese. Ma, come già scritto su LiveGP, dopo il botto in Francia la vittoria era l’unico risultato possibile per il #63 al Mugello.

UN’ALTRA IMPRESA PER QUARTARARO E YAMAHA

Pagare dai 10 ai 15 km/h sul rettilineo principale del Mugello non è affatto facile, ma questo Fabio Quartararo non lo sa e porta la sua Yamaha nuovamente sul podio. Nel ricordo di Jason Dupasquier, Quartararo fa una buona partenza e riesce a liberarsi delle Ducati grazie all’agilità della sua M1. Da metà gara in poi il campione del mondo in carica sfrutta la lotta alle sue spalle per staccarsi dalla concorrenza, tenendo sempre un occhio fisso su Bagnaia. Anche questa domenica il #20 lascia sul tavolo solo cinque punti agli avversari.

BESTIA, CHE ERRORACCIO!

Finisce nella ghiaia la gara di Enea Bastianini, al secondo “zero” della propria stagione. Dopo una partenza poco brillante dalla 10^ casella, Bastianini come sempre stava risalendo la china grazie al consueto passo gara da capogiro. Bastianini, finché è stato parte della corsa, è stato l’unico a tenere un ritmo al di sotto del 1’47”. Purtroppo, dopo essersi liberato di Johann Zarco, Bastianini è incappato in una scivolata in curva 4, buttando via così un possibile podio. La classifica dice -28 per il pilota di Rimini.

FESTA IN CASA MOONEY VR46

Il team Mooney VR46, dopo un sabato da incorniciare, ha portato a casa una gara davvero incredibile. Entrambi i piloti sono partiti dalla prima fila e sono rimasti nel gruppo di testa per tutta la durata della gara. Il rookie Marco Bezzecchi porta a casa un fantastico 5° posto, davanti al compagno Luca Marini. Una gara di sostanza da parte di entrambi i piloti, veloci dal primo all’ultimo giro. Un’iniezione di fiducia non indifferente per il team di Valentino Rossi, al miglior risultato nella giovane carriera della squadra di Tavullia.

MOTOGP | GP ITALIA 2022, I RISULTATI DELLA GARA

Valentino Aggio

