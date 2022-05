MotoGP | GP Italia 2022, FP1: Nakagami in testa al Mugello

Bandiera a scacchi sulle FP1 della MotoGP in Italia con Taka Nakagami in vetta alla classifica davanti a Aleix Espargaró e Bagnaia. Quinto Enea Bastianini mentre Quartararo, leader nella classifica piloti, è undicesimo. Durante la sessione RNF ha confermato che dal prossimo anno sarà team satellite Aprilia. La casa di Noale ha per di più presentato un piccolo alettone posto sul codino della RS-GP.

NAKAGAMI RIFILA QUATTRO DECIMI A TUTTI CON GOMMA NUOVA

Il giapponese della squadra diretta da Lucio Cecchinello ha fermato il cronometro sul tempo di 1:46.662, riferimento quattro decimi più rapido del miglior giro di Aleix Espargaró, secondo. Il catalano, confermato in Aprilia per altre due stagioni, ha registrato lo stesso tempo di Francesco “Pecco” Bagnaia, classificato al terzo posto siccome il secondo miglior tempo dello spagnolo è risultato più rapido. Distacchi molto sottili visto che Alex Rins, quarto, completa le FP1 a solamente un millesimo dalla Ducati di Bagnaia.

Enea Bastianini, forte del successo ottenuto nel GP di Francia, è quinto davanti a Maverick Viñales, Jack Miller, Pol Espargaró, Johann Zarco e Luca Marini. Come accennato nel primo paragrafo, per incontrare Fabio Quartararo bisogna scendere all’undicesimo posto, poco attendibile come risultato siccome il francese non ha spinto al limite come fatto da altri suoi colleghi. Anche il turno di Marc Marquez ha seguito una dinamica molto simile: l’otto volte iridato ha infatti percorso molti giri senza cercare la prestazione e da qui nasce il diciannovesimo posto in classifica.

APRILIA PORTA IN PISTA L’ALETTONE POSTERIORE

I spy some new aero! 👀@lorysava32 has an interesting winglet on the tail unit of his RS-GP! 🤩#MotoGP | #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/6dHuV5Ak0V — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 27, 2022

A Noale si continua a spingere sullo sviluppo e, in occasione del GP d’Italia, Aprilia ha installato sul codino della RS di Savadori un piccolo alettone. Come spiegato da Romano Albesiano ai microfoni di Sky Sport, questo spoiler ha la funzione di aiutare il pilota nel gestire l’abbassamento dell’anteriore nella prima fase della frenata. L’alettone, dunque, aumenterebbe di qualche kg il carico aerodinamico e, di conseguenza, renderebbe più equilibrato il trasferimento di carico subito da moto e pilota nel momento in cui si inizia a pinzare.

MOTOGP | GP ITALIA 2022 | RISULTATI UFFICIALI FP1

La MotoGP tornerà protagonista al Mugello alle ore 14:10, quando i piloti scenderanno in pista per svolgere il secondo turno di prove libere del GP d’Italia 2022.

Matteo Pittaccio

