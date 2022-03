La MotoGP apre il secondo round stagionale con la conferenza stampa del GP dell’Indonesia. Il vincitore del Qatar Enea Bastianini insieme a Brad Binder, Fabio Quartararo ed il duo Honda formato da Marc Márquez e Pol Espargaró hanno risposto alle domande della stampa.

NON CAMBIANO GLI OBIETTIVI

Nonostante la prima vittoria in MotoGP ottenuta due settimane fa, in conferenza stampa Enea Bastianini rimane con i piedi per terra. L’alfiere di Gresini conferma che il suo obiettivo non è il campionato al momento: “In Qatar ho fatto una gran gara, ho gestito bene la corsa. Nonostante la bella vittoria non cambiano i miei obiettivi per il 2022: voglio la top 5. Vincere il campionato in questo momento penso sia ancora troppo difficile. Qui in Indonesia sono andato forte nei test, staremo a vedere.”

UNA PIACEVOLE SORPRESA

Brad Binder, secondo a Lusail, commenta i grandi passi avanti fatti da KTM: “I test ci hanno aiutato molto per lo sviluppo della moto, infatti siamo arrivati abbastanza pronti in Qatar. Di certo non mi aspettavo di essere così competitivo: i ragazzi di KTM hanno fatto un lavoro incredibile. A Mandalika ci siamo trovati fin da subito molto bene, nonostante i tempi non lo dimostrino.”

STEP BY STEP

L’otto volte iridato Marc Márquez conferma le sensazioni positive provate a Lusail: “Quello del Qatar non è stato un grande weekend, ma comunque sono contento. Il feeling che ho avuto in gara con la mia spalla è stato il migliore degli ultimi due anni, perciò sono molto felice. La gara mi serviva per capire di cosa avrò bisogno: devo avere più feeling sul davanti per essere al top. Dobbiamo continuare step by step: a Mandalika voglio migliorare il risultato di Lusail, così come in Argentina voglio migliorare rispetto all’Indonesia. Nei test siamo andati bene qui, ma Yamaha e Ducati saranno di certo della partita.”

I PROBLEMI DI YAMAHA

Fabio Quartararo ha parlato più in dettaglio dello scorso weekend: “In Qatar ci mancava grip oltre che la velocità di punta. A Mandalika siamo andati bene nei test, ma ho fatto il tempo negli ultimissimi minuti di prove, quando Pol era già ai box da tempo: sarà un altro weekend complicato. Sarà importantissimo sapere già da domani che gomma usare in gara, così da lavorarci fin dal venerdì.”

