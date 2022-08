MotoGP | GP Gran Bretagna, Qualifiche: Zarco Pole da record a Silverstone

Johann Zarco conquista la Pole della classe MotoGP a Silverstone firmando il nuovo record della pista in sella alla GP22 di Pramac Racing. Ottima seconda posizione per Maverick Viñales, seguito da Jack Miller, Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia. Stoico Aleix Espargaró, sesto nonostante i forti dolori causati dall’high-side sofferto in FP4.

ZARCO SPAZIALE, GRANDE EQULIBRIO NELLE PRIME DUE FILE

Nell’attacco alla Pole Position del GP di Gran Bretagna Joahnn Zarco si presenta in una forma strepitosa grazie alla quale registra il record del circuito in 1:57.767. Questo tempo permette all’alfiere Pramac Racing di firmare l’ottava Pole in MotoGP e la ventiseiesima in carriera tra Top Class, Moto2 e 125cc. In un finale combattuto solo Maverick Viñales è riuscito a contenere il distacco entro il decimo e domani inizierà il Gran Premio dalla seconda casella davanti al futuro pilota KTM Jack Miller, che con il terzo posto completa una prima fila tutta italiana tra Ducati e Aprilia.

FABIO QUARTARARO SODDISFATTO, BUONA POSIZIONE DI PARTENZA

Equilibrata la sessione del campione in carica Fabio Quartararo, autore del quarto tempo in sella all’unica Yamaha M1 nelle prime quattro file. Quartararo ha perso la prima fila per soli sette millesimi ma il passo in vista del Gran Premio sembra solido, almeno in base ai dati archiviati nei quattro turni di prove libere. Ricordiamo, inoltre, che l’attuale leader del mondiale dovrà scontare un long lap penalty per il contatto avvenuto con Aleix Espargaró in quel di Assen.

ALEIX ESPARGARÓ, DALL’INFORTUNIO AL SESTO POSTO

Nella parte centrale della seconda fila compare la Ducati GP22 di Francesco “Pecco” Bagnaia, arrivato sul traguardo con un distacco di meno di due decimi rispetto al poleman di giornata. Bagnaia partirà davanti ad Aleix Espargaró, il secondo protagonista in una sessione di qualifica resa ostica dal violento high-side occorso nelle FP4. Con entrambe le caviglie doloranti, Aleix è riuscito a confezionare un ultimo giro spettacolare e ha portato la propria RS-GP sulla sesta casella.

BEZZECCHI E BASTIANINI SORPRENDONO, MALE LE SUZUKI

Ottime le prestazioni sia di Marco Bezzecchi – settimo – sia di Enea Bastianini, ottavo, entrambi passati per il primo dei due turni di qualifica. Superato il taglio della Q1, sia Bezzecchi sia Bastianini sono riusciti ad avere la meglio sui compagni di marca Jorge Martin e Luca Marini, rispettivamente in nona e decima casella. Deludono, invece, le Suzuki: Rins e Mir chiudono la classifica della Q2 senza aver mai trovato la giusta velocità nel giro singolo. Da capire se domani, in una pista amica, la coppia Suzuki riuscirà a guadagnare terreno e rimontare.

MOTOGP | GP GRAN BRETAGNA 2022 | RISULTATI QUALIFICHE 2

Matteo Pittaccio

Leggi anche: MOTO3 | GP GRAN BRETAGNA, QUALIFICHE: PRIMA POLE POSITION PER DIOGO MOREIRA