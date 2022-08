È festa in Moto3 al GP di Gran Bretagna per Diogo Moreira e MT Helmets – MSI. Il giovane brasiliano classe 2004 ha siglato la prima pole position in carriera a Silverstone. Moreira, oltre ad essere il primo brasiliano a siglare una pole position nella classe leggera, interrompe un digiuno che per il Paese verde-oro durava dal GP del Portogallo 2005. In quell’occasione Alex Barros fece la pole con la Honda all’Estoril.

NON SOLO MOREIRA: ANCHE YAMANAKA IN PRIMA FILA

Come detto nell’introduzione, è anche il team MT Helmets – MSI a festeggiare. Oltre al rookie Moreira, anche Ryusei Yamanaka è in prima fila con il 3° tempo. Il team al debutto nel motomondiale piazza quindi entrambe le KTM in prima fila. Un risultato senza dubbio strabiliante, anche se entrambi i piloti hanno dimostrato di potersela giocare nelle prime posizioni durante la prima metà di stagione. In mezzo tra i due compagni di squadra c’è Izan Guevara, autore del secondo tempo.

ROSSI E NEPA IN SECONDA FILA

Riccardo Rossi ha disputato un’ottima qualifica. Partito dal Q1, Rossi ha centrato il primo tempo nella prima sessione, per poi piazzarsi in 4^ posizione nel Q2. Rossi, partito in prima fila nel 2021, continua il bel trend in qualifica a Silverstone. In seconda fila anche Stefano Nepa con la KTM del team MTA di Alessandro Tonucci. Nepa ha stampato il 5° tempo, ovvero la miglior qualifica dell’anno per l’abruzzese. Deniz Öncü è in 6^ posizione e chiude la seconda fila dello schieramento per domani.

IN DIFFICOLTÀ GARCIA, MALE MASIÁ

Due piloti molto in difficoltà in Moto3 al GP di Gran Bretagna sono Sergio Garcia e Jaume Masiá. I due spagnoli sono dovuti partire dal Q1, con l’alfiere GasGas che è riuscito a passare il taglio con il 3° tempo. In Q2 Garcia non ha saputo fare meglio del 11° posto in griglia, lontano dal compagno di squadra che scatterà in prima fila. Ancora peggio è andata a Jaume Masiá, che scatterà dalla 21^ casella per la gara di domani.

