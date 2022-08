Moto3 | GP Gran Bretagna: Foggia trionfa nel caos di Silverstone, KO Garcia e Guevara

Dennis Foggia vince in Moto3 a Silverstone al termine di un GP ricco di azione tra sorpassi, contatti e battaglie aggressive. Il romano di Leopard Racing vince per la seconda volta quest’anno avendo la meglio su Jaume Masia e Deniz Öncü. Nel finale Garcia e Guevara cadono e non prendono punti.

FOGGIA SI PRENDE LA VITTORIA CON LA FORZA A SILVERSTONE

Dopo 17 giri di scontri, duelli ed incroci di traiettoria è Dennis Foggia a prevalere nel GP di Gran Bretagna della classe Moto3. Il portacolori Honda Leopard è rimasto nel gruppo di testa per tutta la gara e nel momento in cui sembrava perdere terreno ha messo in atto un sorpasso multiplo in ingresso della Maggots che gli ha permesso di risalire al secondo posto e, un settore dopo, superare Jaume Masia, secondo sul traguardo. Questa vittoria, unita ai ritiri di Sergio Garcia e Izan Guevara, permette e Foggia e Masia di recuperare terreno nella classifica piloti con 42 e 55 lunghezze di ritardo dal leader del mondiale.

GRANDE RIMONTA DI NEPA NELL’ULTIMO GIRO

Appena fuori dal podio troviamo la KTM CIP Green Power del giapponese Kaito Toba, davanti ad un grande Stefano Nepa grazie ad uno scarto di soli due centesimi. All’inizio dell’ultimo giro Nepa era dodicesimo ma tra gli ottimi sorpassi le cadute di Ortola, Guevara, Suzuki e Muñoz il pilota MTA ha risalito la classifica chiudendo il GP al quinto posto. Dietro all’italiano si piazza il poleman Diogo Moreira, arrivato di fronte John McPhee ed al compagno di box Ryusei Yamanaka, seguito a meno di due decimi da Andrea Migno – mai in partita – e la coppia PruestelGP composta da Carlos Tatay e Xavier Artigas.

BUON RISULTATO PER OGDEN, AMAREZZA IN SIC58 SQUADRA CORSE

Ottimo risultato nella gara di casa per Scott Ogden, transitato sotto la bandiera a scacchi con il giusto margine per battere Lorenzo Fellon e Riccardo Rossi, amareggiati insieme a tutto lo staff SIC58 in seguito ad una gara corsa nella parte bassa della zona punti, chiusa da Adrian Fernandez. Il debutto di Nicola Carraro in Moto3 nel ruolo di sostituto di Bertelle è stato solido e lineare con il classe 2000 di Padova che ha concluso il GP di Silverstone a meno di un secondo dalla quindicesima posizione, l’ultima della zona punti.

TEAM ASPAR KO CON ENTRAMBI I PILOTI

Non c’è gioia, invece, nel Team Aspar, rimasto con Garcia e Guevara in top10 per tutta la gara fino a quando a tre giri dal traguardo Garcia è stato tamponato da Ayumu Sasaki in curva 13. Passati soli pochi km un errore di valutazione di Iván Ortolá alla Stowe ha portato alla chiusura dell’anteriore nel mentre alla sua sinistra era posizionato Izan Guevara, trascinato fuori pista dal pilota MTA.

MOTO3 | GP GRAN BRETAGNA | RISULTATI GARA

Matteo Pittaccio

