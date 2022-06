Fabio Quartararo ha vinto un GP di Germania cruciale nella lotta per il titolo del Campionato del Mondo MotoGP 2022.

Il pilota Yamaha ora conduce il Mondiale con 34 punti di vantaggio su Aleix Espargaro, quarto al Sachsenring. Francesco Bagnaia perde il posteriore della Ducati in Curva 1 al quarto giro: ritiro e rincorsa al titolo che diventa difficile.

Quartararo gestisce al meglio la gomma media al posteriore e costruisce progressivamente un vantaggio incolmabile sul secondo. Zarco, secondo, corre equidistante tra il primo ed il terzo.

Espargaro chiude in quarta posizione dopo avere lungamente battagliato con Miller ed in seguito ad un lungo in Curva 1 al giro 28. Luca Marini chiude quinto, mentre Vinales viene costretto al ritiro nelle fasi centrali.

Come detto, la vittoria odierna potrebbe proiettare Quartararo sulla via del titolo, dovesse continuare questo trend di vittorie ed errori dei suoi sfidanti.

https://mobile.twitter.com/MotoGP/status/1538509147481702400

Luca Colombo