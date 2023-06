Nelle qualifiche del GP di Germania di MotoGP al Sachsenring, in condizioni difficili al limite tra l’asciutto e il bagnato, Pecco Bagnaia ha ottenuto la pole position con un giro incredibile. Per il pilota Ducati è la terza pole stagionale e tra queste, forse, è la più importante, considerando che il circuito tedesco non offre grandi opportunità di sorpasso in gara. Completano la prima fila Luca Marini e Jack Miller; seconda fila tutta Ducati con Marco Bezzecchi, chiuso nel panino delle Pramac di Johann Zarco e Jorge Martin.

Marc Marquez dà spettacolo, tra cadute e giri al limite della fisica

Il protagonista assoluto delle qualifiche è stato Marc Marquez. In Q1, dopo una caduta all’ultima curva, è rientrato di corsa all’unica per mettere le gomme slick, l’unico insieme a Brad Binder nonostante la pista fosse ancora molto umida. L’azzardo ha pagato, essendo stati loro a passare in Q2.

In Q2 Marc Marquez è caduto nel primo giro lanciato e, nonostante fosse ancora dolorante, è ripartito facendo segnare il settimo tempo più veloce a fine sessione, conclusa con un’ulteriore caduta. Nonostante una moto incontrollabile, Marc Marquez dimostra una mentalità incredibile, la stessa che gli ha permesso di vincere i suoi 9 titoli mondiali. Nonostante le critiche e il pauroso incidente con Zarco nelle prove, il campione spagnolo non ha paura, e gira sempre oltre i limiti di una moto che può buttarlo a terra in qualsiasi istante

Male le Aprilia e le Yamaha

Chiudono la terza fila Alex Marquez e Brad Binder. Decimo Aleix Espargaro, seguito da Enea Bastianini e Fabio Quartararo, a suo agio nelle prove ma evidentemente senza feeling in condizioni di pista umida. Solo tredicesimo Maverick Vinales, primo di quelli che hanno provato il tempo con le gomme da bagnato ma che non riesce a passare il taglio del Q1. Da segnalare la quattordicesima posizione di Fabio Di Giannantonio e la diciassettesima di Franco Morbidelli. Non raccolgono buoni risultati, quindi, Aprilia e Yamaha, costretti a partire da dietro e a provare la rimonta in gara.

MOTOGP | GP GERMANIA | RISULTATI QUALIFICHE 2

La Sprint scatterà alle ore 15:00 italiane e verrà commentata in diretta sui nostri canali di LiveGP. Bagnaia otterrà la quarta sprint in stagione o qualcuno riuscirà a a fermarlo?

