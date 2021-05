Un inarrestabile Fabio Quartararo centra la pole position nel GP di Francia, salendo così a quota 13 nella sua carriera fin qui in MotoGP. Dietro di lui il compagno di squadra Maverick Vinales e Jack Miller che domani spera in una gara bagnata.

Q1: SAVADORI CADE, MA CENTRA IL MIGLIOR TEMPO

Il protagonista della Q1 del GP di Francia non può che essere Lorenzo Savadori. Il pilota Aprilia fa registrare il miglior tempo della sessione all’ultimo passaggio davanti ad un altro italiano, Luca Marini. Il 28enne di Cesena ha chiuso con un 1.42.550 dando quasi un secondo alla Ducati dello Sky VR46. Nonostante la caduta all’inizio il #32 ha guidato alla perfezione e per poco la casa di Noale non faceva doppietta con Espargaró, ma lo spagnolo si è fermato però in terza posizione. Mir e Rins invece non riescono a portare le loro Suzuki oltre la quarta e quinta piazza, mentre più indietro troviamo Bagnaia e Petrucci.

Q2, QUARTARARO INARRESTABILE, BRAVO “MORBIDO”

È Fabio Quartararo a strappare la pole position nel GP di Francia davanti al compagno di squadra Vinales. Il pilota francese all’ultimo passaggio ha stampato un 1:32.600 superando lo spagnolo di 81 millesimi. Seconda pole consecutiva per El Diablo in Francia e terza di fila in questa stagione. Alle spalle delle due Yamaha ecco che troviamo Jack Miller con la sua Ducati distaccato di 1 decimo. Il primo pilota italiano è Franco Morbidelli che ha assaporato la prima fila fino all’ultimo, ma che deve accontentarsi della quarta piazza. Più indietro le Honda con Espargaro che cade a ridosso della bandiera a scacchi vanificando gli ottimi passaggi registrati in sessione. Chiude sesto Marc Marquez che domani dovrà testare nuovamente la sua tenuta fisica in pista, ma la lotta per la vittoria sembra essere solamente tra Ducati e Yamaha. Fatica tanto Valentino Rossi che non riesce ad andare oltre il nono posto.

Michele Iacobello

