Nel Circuito Bugatti di Le Mans Pecco Bagnaia è stato l’autore di una pole stratosferica in MotoGP, seguito da vicino dal suo compagno di squadra Jack Miller. Le Ducati hanno avuto un rendimento moderato durante le libere, ma oggi in qualifica hanno tirato fuori l’artiglieria pesante. Pecco ha fatto il nuovo record della pista con 1:30.450 e ha segnato la prima pole position della casa di Borgo Panigale sul tracciato francese.

ERA SOLO QUESTIONE DI TEMPO

Le Ducati ufficiali hanno ricevuto diverse critiche per la performance durante l’inizio della stagione, in cui le difficoltà di Bagnaia e Miller erano evidenti. Sono anche sorti i dubbi sulla possibilità che la GP22 non fosse all’altezza della moto dell’anno scorso. Oggi, con le due prime posizioni in Q2 a Le Mans, le Ducati sembrano di essere tornate imbattibili.

“Nelle gare precedenti, dicevano che la Ducati GP22 non andava forte, ma io dicevo che prima o poi sarebbe arrivata davanti e ora, va sempre più forte gara dopo gara”, ha avvisato Jack Miller dopo le qualifiche.

COSTANZA E LAVORO DI TEAM

Le due prime posizioni di Ducati a Le Mans non sono una casualità, ma il risultato della costanza tecnica del team. Ogni weekend dall’inizio della stagione abbiamo visto Ducati lavorare sodo per trovare quella piccola modifica che regala qualcosa in più. Il lavoro paga e nella gara di Jerez, abbiamo già visto la prima dimostrazione di forza.

Un altro fattore determinante nell’evoluzione di Ducati in questa stagione, è stato il lavoro di squadra, infatti tra Pecco e Miller c’è una collaborazione aperta di cui c’è stata prova nella Q2. L’australiano ha girato dietro Pecco nella seconda parte delle qualifiche: “Ho capito da questa mattina che Pecco aveva un gran passo e, nel secondo time attack, sono riuscito a uscire appena dietro di lui e abbiamo lavorato insieme in team”. Anche Pecco, in vista delle qualifiche aveva usufruito del sostegno di Miller: “Con Jack mi trovo molto bene e lavoriamo bene insieme, infatti guardare i suoi dati mi ha aiutato tanto in questi giorni”.

LE PAROLE DEL POLEMAN

“È stata una grandissima pole position. Nelle FP4 ero un po’ più nervoso perché non riuscivo a trovarmi bene e facevo fatica a fermare la moto. Sono contento di aver scommesso insieme a Cristian Gabarrini e al tecnico delle sospensioni, una piccola modifica sul davanti e dietro della moto, che mi ha permesso di trovarmi molto meglio in qualifiche. Abbiamo fatto un grosso step in avanti che mi da una gran carica in vista della gara di domani”, dichiara Pecco Bagnaia ai microfoni di Sky.

Ricordiamo l’appuntamento di domani con la gara di MotoGP alle ore 14:00.

Victoria Ortega Cabrera