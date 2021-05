Il Circuito Bugatti di Le Mans in questo weekend ha fatto da teatro al quinto appuntamento stagionale del mondiale MotoGP. Il meteo per tutto il fine settimana è stato in continua evoluzione, causando non pochi problemi a piloti e tecnici delle varie squadre.

CONSEGUENZE DEL MALTEMPO

Conseguenze principali di questa pioggia copiosa sono state una miriade di cadute, sia con l’avantreno che con il posteriore, in tutte le categorie. In alcuni casi i piloti che hanno subito un incidente non hanno potuto correre la gara della domenica, come nel caso di Yari Montella, campione Europeo Moto2 in carica, che si è fratturato la mano e lussato il polso.

DOVE ED IN CHE MODO?

La Variante Dunlop (curve 2-3), la Garage Vert (8) e il Raccordement (13-14) sono i principali punti di incidenti per i piloti e meriterebbero sicuramente una riasfaltatura per aumentarne il grip, che purtroppo scarseggia o è proprio assente in alcuni tratti.

Alla Dunlop e al Garage Vert le scivolate sono avvenute per la perdita dell’avantreno in ingresso o in uscita di curva, mentre al Raccordement 13-14 molti hanno perso il posteriore uscendo da quel tratto, innescando quello che in gergo si definisce “high side“.

A tal proposito viene naturale porsi delle domande: è realmente così sicura la pista di Le Mans? Per quanto si potrà andare avanti con così tante cadute, visto che conosciamo come il meteo francese sia quanto di più ballerino ci sia in qualsiasi periodo dell’anno?

LA LISTA DEGLI INCIDENTI DEL WEEKEND

Giusto per dare la dimensione dei numeri, ecco un elenco delle cadute di tutto il fine settimana:

FP1 Moto3: Jeremy Alcoba, Pedro Acosta (X2), Andi Farid Izdihar, Carlos Tatay, Deniz Oncu, Dennis Foggia, Adrian Fernandez, Xavier Artigas, Takuma Matsuyama, Lorenzo Fellon, Kaito Toba, Romano Fenati, Darryn Binder, Andrea Migno (X2)

FP1 MotoGP: Alex Marquez, Maverick Vinales

FP1 Moto2: Marco Bezzecchi, Yari Montella

FP2 Moto3: Andrea Migno, Andi Farid Izdihar, Kaito Toba

FP2 MotoGP: Aleix Espargarò (X2), Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo, Jack Miller, Joan Mir, Alex Rins

FP2 Moto2: Fabio Di Giannantonio, Lorenzo Baldassarri, Tommaso Marcon, Hafizh Syahrin, Jake Dixon, Somkiat Chantra, Marcos Ramirez, Celestino Vietti

FP3 Moto3: Tatsuki Suzuki, Xavier Artigas (X2), Andi Farid Izdihar, Takuma Matsuyama, Jaume Masia, Sergio Garcia, Riccardo Rossi, Carlos Tatay, Ryusei Yamanaka, Pedro Acosta

FP3 MotoFP: Jack Miller, Iker Lecuona

FP3 Moto2: Jake Dixon

Qualifiche Moto3: Yuki Kunii, Takuma Matsuyama, Niccolò Antonelli, Riccardo Rossi, Ayumu Sasaki, Filip Salac

FP4 MotoGP:Pol Espargarò, Marc Marquez

Qualifiche MotoGP: Lorenzo Savadori, Alex Marquez, Esteve Tito Rabat, Miguel Oliveira

Qualifiche Moto2: Marcos Ramirez, Ai Ogura, Marcel Schrotter, Jorge Navarro, Nicolò Bulega, Simone Corsi

Warm Up Moto3: Adrian Fernandez, Niccolò Antonelli, John McPhee

Warm Up Moto2: Albert Arenas, Lorenzo Dalla Porta, Augusto Fernandez, Tommaso Marcon, Hector Garzò, Xavi Vierge, Jorge Navarro

Warm Up MotoGP: Johann Zarco, Pol Espargarò, Marc Marquez

Moto3 Gara: Niccolò Antonelli, Tatsuki Suzuki, Jeremy Alcoba, Jaume Masia, Pedro Acosta, Gabriel Rodrigo, Takuma Matsuyama, Kaito Toba, Darryn Binder

Moto2 Gara: Aron Canet, Augusto Fernandez, Stefano Manzi, Alonso Lopez, Sam Lowes, Xavi Vierge, Joe Roberts, Hector Garzò, Thomas Luthi, Cameron Beaubier

MotoGP Gara: Franco Morbidelli, Joan Mir, Alex Rins (X2), Marc Marquez (X2) , Miguel Oliveira

Giacomo Da Rold