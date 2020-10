La MotoGP sul famigerato circuito di Le Mans ha regalato grande spettacolo e imprevedibilità complice la pioggia. In Francia a vincere è stato Danilo Petrucci davanti ad Alex Marquez e Pol Espargaro. Un podio inaspettato con 3 diversi costruttori. A seguire le dichiarazioni a caldo dei protagonisti di una gara spettacolare.

Le dichiarazioni

Danilo Petrucci

Il marchigiano della Ducati è stato il migliore in pista. Concentrato e senza sbavature ha portato a casa una gara difficile e spettacolare. Le condizioni di bagnato hanno esaltato le sue doti di rider. Per il ducatista uscente si tratta della seconda vittoria nella top class. Soddisfazione doppia per lui vista anche la rottura con la Ducati. Queste le sue parole a caldo: “sin da questa mattina avevo un buon feeling. Quando ho visto la pioggia ho detto oh no. Ma il feeling è rimasto anche sul bagnato. Attendevo questa vittoria da tanto. Sono sempre andato a podio qui ma la vittoria non me l’aspettavo. Ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicini in questi momenti bui”. Chiaro il suo messaggio al management della Rossa di Borgo Panigale.

Alex Marquez

Finalmente una Honda HRC sul podio. Una stagione anomala per il costruttore giapponese che con l’infortunio di Marc Marquez ha perso un protagonista. Il fratello del campione del mondo in carica, suo compagno di box, è stato “sostituito” per la prossima stagione già prima dell’inizio di questa in corsa. Per Alex, fin qui mai competitivo, il secondo gradino del podio è una gran bella soddisfazione. Queste le sue parole: “bella sensazione soprattutto partendo da dietro, ho sorpassato Dovi, Cal ed altri. Oggi avevamo una bella moto. Grazie al team per essermi stato vicino anche nei momenti difficili. Ho una bella sensazione con cui vado a Valencia, una pista che mi piace”.

Pol Espargaro

Terzo gradino del podio per lo spagnolo con la sua KTM. Bella gara per lui che è riuscito a risalire dal centro gruppo. La pioggia francese sembrava volergli rovinare la gara ma “prima della gara ho detto con la pioggia non avrò nulla da perdere. Alla fine una bella gara ed un bel risultato”.

La gara pazza di MotoGP a Le Mans regala imprevedibilità in ottica mondiale. Mancano 3 gare al termine di questa stagione condizionata dal Covid e sono ben 4 i piloti a potersi giocare l’iride racchiusi in soli 24 punti.

Fabrizio Crescenzi

