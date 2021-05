Sarà ancora una volta Fabio Quartararo a partire dalla pole position del GP di Francia di MotoGP. Accanto a lui in prima fila l’altra Yamaha di Maverick Vinales insieme alla Ducati di Jack Miller. Scatterà invece dalla nona casella Valentino Rossi, in cerca di riscatto dopo aver trovato la quadra nei test di Jerez. Scatterà solo sedicesimo invece il leader del Mondiale Francesco Bagnaia. Riuscirà il Dottore a risalire la classifica dopo una serie di prestazioni grigie? Riuscirà Pecco a recuperare mantendendo la leadership iridata? Riuscirà Quartararo a portare un altra vittoria alla Yamaha, oppure il tempo farà ancora brutti scherzi rimescolando le carte? Scopritelo seguendo la cronaca live curata dalla nostra Redazione Moto.

