E’ uno straordinario Jack Miller ad aggiudicarsi la seconda vittoria consecutiva in un emozionante GP di Francia di MotoGP. Il pilota australiano è stato inarrestabile e nemmeno due long lap penalty sono riusciti a strappargli una meritata vittoria che rilancia la Ducati verso il sogno Mondiale.

DUCATI SOGNA IL MONDIALE

Siamo soltanto all’inizio di stagione e sicuramente è abbastanza prematuro parlare di sogni iridati, ma quello che questo GP di Francia di MotoGP ci ha lasciato è la certezza che Jack Miller e la Ducati sono un candidato più che attendibile per la vittoria del campionato. Basta ricordare che nella passata stagione Joan Mir ha fatto della costanza la sua principale forza, venendo premiato con la conquista del Mondiale.

Costanza che Jack Miller sembra finalmente aver trovato, anche grazie all’operazione all’avambraccio che lo ha sollevato per tempo da uno dei principali infortuni che affliggono i centauri moderni. Non succedeva forse dai tempi di Casey Stoner di vedere una Ducati così dominante, e oggi un altro australiano potrebbe riportare la casa di Borgo Panigale nell’Olimpo del motociclismo. E non dimentichiamoci di Bagnaia, con cui Miller dovrà sicuramente fare i conti prima o poi, visto che Pecco sta mostrando una crescita impressionante. Certo che se le cose dovessero andare a favore di “Jackass”, Bagnaia potrebbe essere un ottimo alleato nel finale di stagione per la conquista del titolo. O viceversa.

UNA GARA STRAORDINARIA

Jack Miller ha condotto una gara straordinaria che lo ha visto sempre protagonista, e come detto prima nemmeno due long lap penalty sono riusciti a fermarlo. Una gara comunque difficilissima con tante cadute, iniziata sull’asciutto e finita dopo un acquazzone in condizioni miste, che come ben sappiamo esaltano l’australiano della Ducati. E Miller non ha deluso ottenendo la terza vittoria in carriera mostrando finalmente quella maturità che gli mancava per puntare al Mondiale. L’australiano ha prima ripreso Quartararo dopo aver scontato la doppia penalità e successivamente ha amministrato alla grande il vantaggio sullo scatenato Zarco, mai rassegnato alla sconfitta nel GP di casa.

LE DICHIARAZIONI DI MILLER

“E’ stata una gara frenetica, non c’era vento all’inizio e poi è arrivato insieme alla pioggia. Quando siamo rientrati con le gomme da bagnato i primi giri sono stati davvero insidiosi. C’è stata la bandiera rossa, il doppio long lap che mi hanno dato per eccesso di velocità quando sono rientrato a cambiare moto. Fortunatamente mi sono sentito subito a mio agio e mi sono adattato a queste condizioni prendendo prima Quartararo e amministrando poi su Zarco. Ho pensato di rientrare ai box, ma la corsia è molto lunga e si perde parecchio tempo. Quindi ho deciso di continuare. Due vittorie di fila così sono straordinarie. Non posso fare altro che ringraziare il team, sono fantastici”.

Julian D’Agata