C’è tanta attesa per rivedere in pista i piloti nel GP di Francia. L’insidia più grande finora è rappresentata dal tempo atmosferico che potrebbe complicare i piani dei vari team.

Il ricco weekend delle due ruote inizia venerdì mattina dalle 8.55. In programma le libere della Moto3, mentre alle 9.50 e 10.50 sarà il turno rispettivamente di MotoGP e Moto2. Piloti di nuovo in pista nel primo pomeriggio con il secondo turno di libere che comincerà alle 13.10 con la Moto3. Seguirà alle 14.05 la sessione della MotoGP e chiuderà la giornata la Moto2 alle 15.05.

Sabato si entra nel vivo con il turno mattutino di libere sempre alle 8.55. Ad iniziare sarà la Moto3 e seguiranno poi MotoGP e Moto2. Alle 12.30 in Moto3 il via alla battaglia per la pole position con la sessione di qualifiche. Più tardi, alle 14.10 e 15.10 toccherà alla Classe Regina e poi alla Moto2 giocarsi le prime posizioni sulla griglia di partenza.

Domenica alle 8.55 moto di nuovo in pista per il consueto warm-up, mentre alle 11.20 in Moto3 si spegneranno i motori per un’altra avvincente gara. Start della MotoGP fissato alle 13, mentre la Moto2 andrà in scena alle 14.30.

