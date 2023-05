È la seconda vittoria stagionale per un eccellente Tony Arbolino in Moto2 al GP di Francia. Il pilota di Marc VDS ha la meglio anche a Le Mans dopo una gara passata in testa nonostante la pressione imposta da Filip Salač, poi 2°. Sul podio anche Alonso López, che bissa il risultato di Jerez. A terra Pedro Acosta, caduto mentre si trovava in seconda posizione.

ANCORA ARBOLINO! VITTORIA E LEADERSHIP SOLITARIA NEL MONDIALE

Seconda vittoria stagionale di Tony Arbolino in Moto2 al GP di Francia, la prima sull’asciutto dopo il successo bagnato dell’Argentina. Il pilota milanese ha dimostrato ancora una volta la grande crescita avvenuta tra la fine della scorsa stagione e l’inverno. Arbolino, dopo il breve stop del Gran Premio di Spagna (dove è arrivato 4°, ndr) torna così sul podio. Questo è il quarto piazzamento a podio nelle prime cinque gare del campionato. Un ruolino di marcia che ha quasi dell’incredibile per Arbolino, che ora si gode la leadership solitaria del campionato. Dopo il GP di Spagna, Arbolino e Pedro Acosta erano pari con 74 punti, ma la caduta del #37 regala al pilota di Garbagnate la leadership solitaria del campionato. Con 99 punti, Arbolino ha ora 25 lunghezze sul rivale spagnolo.

SI RIVEDE VIETTI, ANCHE OGURA TORNA IN TOP 10

Filip Salač ha dato del filo da torcere al pilota italiano, arrivando sul traguardo a soli 6 decimi dalla prima potenziale vittoria di carriera. Il pilota ceco del Gresini Racing si conferma come uno dei piloti più veloci della Moto2 al GP di Francia, questa volta anche in gara. Salač ha dimostrato più volte di essere veloce sul giro secco, ma ha spesso faticato in gara. Oggi invece, il #12 ha dimostrato un grande ritmo di corsa, mettendosi alle proprie spalle Alonso López. Dopo aver sorpreso tutti lo scorso anno come rimpiazzo di Romano Fenati, l’inizio stagione di López è stato leggermente sottotono, ma questi due podi consecutivi ridanno fiducia al pilota Boscoscuro.

Celestino Vietti chiude al 4° posto dopo un Gran Premio che lo ha finalmente visto competitivo. Il pilota di Fantic Racing chiude così un brutto periodo che durava da metà dell’anno scorso. Anche all’inizio del 2023 Vietti ha faticato: il suo miglior risultato, fino ad oggi, è stato il 9° posto al GP delle Americhe. Jake Dixon e Somkiat Chantra chiudono ai ridossi del piemontese, con Barry Baltus in settima posizione. Il classe 2004 belga ha portato a casa il suo miglior risultato nel Motomondiale. Fermín Aldeguer, Ai Ogura e Sergio García chiudono la top 10. Il giapponese torna finalmente in top 10 dopo essere tornato competitivo a Jerez, dove è caduto mentre lottava per il podio.

MALEDIZIONE A LE MANS PER PEDRO ACOSTA

La Moto2 al GP di Francia ha tolto fin da subito un grande protagonista sia del Gran Premio che del campionato. Pedro Acosta è caduto nel corso del 4° giro di corsa, mentre si trovava all’inseguimento di Arbolino. Il pilota spagnolo del Red Bull KTM Ajo ha sofferto una “classica” scivolata sul circuito di Le Mans, in curva 6. Il #37 è arrivato in curva decisamente veloce: stava spingendo molto per rientrare sull’italiano, ma è finito nel ghiaione.

Questa caduta continua il brutto rapporto tra lo storico circuito francese e il pilota di Mazarrón. Questo è il secondo ritiro consecutivo per Acosta in Moto2 al GP di Francia. Lo scorso anno l’iridato Moto3 del 2021 ha dimostrato per la prima volta di essere veramente competitivo nella classe di mezzo. Nonostante la pole position, Acosta ha perso il confronto con il compagno di squadra Augusto Fernández, cadendo e ritirandosi. Anche nell’anno del titolo Moto3, Acosta è caduto in gara a Le Mans. Su una pista bagnata, l’allora debuttante è caduto mentre si trovava in 5^ posizione, terminando poi all’ottavo posto.

INCIDENTE DA PAURA AL 2° GIRO: BANDIERA ROSSA

La gara di Moto2 al GP di Francia viene bruscamente interrotta al solo 2° giro di corsa. La tornata già era iniziata male con la brutta caduta di Sam Lowes. Il poleman del Sabato è caduto tra curva 1 e curva 2: non appena ha toccato il freno per impostare la curva a sinistra, il #22 è caduto, rischiando pericolosamente di centrare con la propria Kalex sia Tony Arbolino che Pedro Acosta.

La bandiera rossa è stata però provocata dalla tripla caduta, che ha coinvolto Manuel González, Albert Arenas e Arón Canet. I tre piloti si trovavano stabilmente in top 10 fino al brutto incidente: ad aver la peggio è stato proprio González, capitombolato nella ghiaia di Le Mans. Anche Canet ha avuto bisogno dei soccorsi, per questo c’è stato bisogno della bandiera rossa. Dopo una decina di minuti, si è aperta la pit-lane: Lowes è riuscito a prendere il via alla corsa, ma è dovuto partire dall’ultima casella dello schieramento.

Red flag 🚩 The race has been halted due to a multiple rider crash in T5. @AlbertArenas75, @18ManuGonzalez and Aron Canet involved #FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/XAUXPMjqkq — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 14, 2023

MOTO2 | GP FRANCIA: I RISULTATI DELLA GARA A LE MANS

Valentino Aggio

