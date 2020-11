Pol Espargaro partirà dalla pole position nel GP d’Europa. Il pilota KTM è riuscito a strappare la prima piazza con un gran tempo in una pista piuttosto insidiosa. Per tutta la sessione l’asfalto è rimasto umido rendendo complicate le scelte della gomma. Al secondo posto troviamo Rins, mentre Nakagami scatterà dalla terza casella.

Q1

Pista umidissima per le qualifiche della classe regina. Durante la Q1 è Petrucci a stampare il primo tempo con un 1:44.047, battuto subito dopo dal passaggio di Valentino Rossi che fa segnare 1:42.916. Sessione molto combattuta fin dall’inizio con l’incombenza della pioggia a preoccupare i meccanici e piloti. Positiva la prestazione di Oliveira che abbassa ulteriormente il tempo di Rossi girando in 1:41.291. Negli ultimi tre minuti Bagnaia si porta alle spalle di Oliveira per cercare l’accesso alla Q2, ma il pilota KTM fa registrare un caso rosso dopo l’altro e nessuno sembra in grado di tenere il suo ritmo. Ci provano anche le Honda con Marquez e Bradl, con il #6 che scavalca Bagnaia in seconda posizione a due minuti dalla fine. A sorpresa un 1:40.821 di Zarco lancia il francese al secondo posto qualificandolo, assieme ad Oliveira, alla Q2. Chiude ottavo Valentino Rossi preceduto da Bagnaia. Prestazione opaca per la Ducati ufficiale di Petrucci che non riesce ad andare oltre al nono posto.

Q2

Minuto dopo minuto la pista diventa sempre più bagnata, almeno in alcuni settori. La lotta per la pole position inizia subito forte con le Suzuki di Rins e Mir a far registrare i tempi più veloci. A metà sessione si fa vedere anche Franco Morbidelli che schizza in seconda posizione mentre il compagno di squadra Quartararo sembra faticare e non poco sulla pista umidissima. Nakagami prova a trascinare la Honda con un signor giro chiuso in 1:40.930 che mette in difficoltà un altro grande esperto del bagnato: Jack Miller. Male invece Andrea Dovizioso che rimane impantanato in dodicesima posizione. Pol Espargaro nei minuti finali di sessione si inventa un giro pazzesco che migliora quello di Nakagami e lo proietta in pole position.

Michele Iacobello

