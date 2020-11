John McPhee partirà dalla prima casella della griglia nel Gran Premio d’Europa di domani, sul circuito Ricardo Tormo di Valencia. Il britannico ha segnato il miglior giro, su pista bagnata, in 1: 52.252. Secondo miglior crono per Celestino Vietti, seguito in prima fila da Albert Arenas.

Conquista la pole position nel Gran Premio d’Europa John McPhee. Qualifiche difficili e al limite per la classe minore. Pista bagnata e pioggia costante sono state le due variabili che hanno fortemente condizionato le qualifiche della Moto3. Ad avere la meglio è stato il pilota del team Petronas Racing: John McPhee. Con un giro in 1: 52.52 ha avuto la meglio in questa sessione di qualifiche, nella quale non vi era possibilità di fare previsioni. Una stagione con alti e bassi per il pilota numero 17, con una vittoria nel secondo round a Misano Adriatico e tre podi. Domani avrà l’occasione di giocarsi la vittoria, nonostante le condizioni metereologiche rimangano un grande interrogativo.

Secondo miglior tempo per Celestino Vietti Ramus. Il pilota del team Sky VR46, inizialmente con il terzo tempo delle Q2, ha guadagnato una casella della griglia in seguito ad una serie di giri eliminati. A fine turno, infatti, la direzione gara ha cancellato diversi giri di alcuni piloti per esser andati oltre il limite in regime di bandiera gialla. Vietti con il suo miglior giro in 1: 52.663 partirà dalla casella di mezzo della prima fila nel Gran Premio di domani.

Terzo l’attuale leader della classifica piloti Moto3. Albert Arenas, con il suo tempo di 1: 52.821, chiude la prima fila di domani in pit lane. Come Celestino Vietti ha tratto vantaggio dall’eliminazione del best lap di Ai Ogura a fine qualifiche. Inutile dire che il mondiale Moto3 rimane ancora aperto alla luce della qualifica di oggi. I principali contendenti al titolo partiranno domani secondo e terzo, mentre Ogura, retrocesso partirà undicesimo. Apre la seconda fila Alonso Lopez, seguito da Riccardo Rossi con la sua miglior qualifica in Moto3. Decimo Romano Fenati, quattordicesimo Dennis Foggia.

Nicole Facelli