Domani si correrà il GP d’Europa ed a sole tre gare dal termine Fabio Quartararo e Maverick Viñales sono a pochi punti dal titolo, ma la strada si fa in salita per Yamaha. Vinales dovrà scattare dalla corsia box dopo aver raggiunto il numero massimo di motori consentito. Quartararo è invece in difficoltà e scatterà solo dalla undicesima posizione. Nona posizione per Franco Morbidelli, solo diciottesimo Valentino Rossi.

Mancano solo tre gare al termine della stagione, sia Maverick Viñales che Fabio Quartararo sono ampiamente in corsa per il titolo piloti. Yamaha è arrivata a Valencia con la notizia della squalifica per irregolarità nella gara di Jerez. Non sicuramente la maniera ideale di cominciare un weekend importante che potrebbe indirizzare definitivamente il titolo.

In pista la situazione non è tra le migliori, anzi probabilmente l’unico aspetto positivo è stato l’ottimo esordio in MotoGP di Garrett Gerloff. L’americano, che nella giornata di ieri ha sorpreso tutti con un’ottima performance, ha lasciato posto oggi a Valentino Rossi che però nel Q1 non è riuscito a far meglio del diciottesimo tempo. Anche Maverick Viñales non ha brillato, per lui le qualifiche servivano come turno aggiuntivo per lavorare in ottica gara visto che domani scatterà dalla pitlane.

Meglio si sono comportate le Yamaha del Team Petronas SRT con entrambe le moto che hanno centrato la Q2. Franco Morbidelli, dopo delle ottime libere, in qualifica non riesce a fare meglio del nono posto. Da incubo invece il weekend di Fabio Quartararo, che solo nel pomeriggio di ieri è riuscito a lottare per le prime posizioni. Con la pista che andava via via asciugandosi non è riuscito a compiere un giro completo senza commettere errori e questo lo ha portato in undicesima posizione.

Domani tutti i piloti Yamaha saranno chiamati ad una grande rimonta, per non lasciare a Mir un’assist mondiale.

Mathias Cantarini