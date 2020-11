Dopo una settimana di stop il Motomondiale torna a farci compagnia nel weekend. Siamo agli sgoccioli di un campionato che finora ha regalato sorprese e colpi di scena. Alla fine dei giochi mancano solamente tre gare e il primo appuntamento di Valencia è già dietro l’angolo.

DOVE GUARDARE LA MOTOGP

Motori accesi da venerdì alle 9.55 con le prove Libere 1 della Moto3, mentre alle 10.50 e 11.50 sarà il turno rispettivamente di MotoGP e Moto2. Nel pomeriggio saranno i pilotini a tornare in pista per primi per il secondo turno di Libere 2 in programma alle 13.30. Moto2 e MotoGP seguiranno alle 14.25 e alle 15.25.

Si entra nel vivo sabato con le Libere 3 al mattino: 9.55 le Moto3, 10.50 MotoGP mentre la Moto2 scenderà in pista alle 11.50. Qualifiche al via nel pomeriggio con la Moto3 alle 13.10, mentre alle 14.50 si lotterà in classe regina per la pole position. Più tardi, alle 15.50, le qualifiche di Moto2.

It's not everyday an @NBA legend rides a #MotoGP bike! 😎#ThrowbackThursday to 2004 when Michael Jordan rode the two-seater Ducati at the Ricardo Tormo Circuit ✊#EuropeanGP 🇪🇺 pic.twitter.com/mQqBhLGqcE — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 5, 2020

La domenica di gara scatterà alle 11 con l’appuntamento con la Moto3, mentre a pranzo sarà la Moto2 a farci compagnia dalle 12.20. Consueto appuntamento, invece, alle 14 per la gara di MotoGP.

Michele Iacobello