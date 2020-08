È di Andrea Dovizioso la vittoria della classe MotoGP in Austria sul velocissimo circuito del Red Bull Ring. Paura per uno spaventoso incidente tra Johann Zarco e Franco Morbidelli che porta alla bandiera rossa. Alla ripartenza Dovizioso riesce a piegare Joan Mir e Jack Miller.

Paura per Morbidelli e Zarco

Una gara incredibile quella della MotoGP, interrotta dalla bandiera rossa nel corso del nono giro dopo un contatto sul rettilineo che porta a curva 3 tra Johann Zarco e Franco Morbidelli. Il francese ha passato di motore “Morbido”, ma andando in salita verso curva tre l’italiano ha di fatto tamponato Zarco. La moto di Morbidelli è scivolata ad oltre 300km/h verso la curva e, rimbalzando sul cordolo, ha sfiorato Valentino Rossi. Quella di Zarco ha invece continuato dritta contro gli airfence rotolando anch’essa in pista. Fortunatamente nulla di grave per i due piloti coinvolti con Zarco che se l’è cavata con un’abrasione al fianco e Franco una frattura alla mano.

Dovi vince, Miller spreca

Dopo la ripartenza, una gara di soli 20 giri è stata vinta da Andrea Dovizioso con un lieve margine maturato solo negli ultimi passaggi. Dovizioso conquista così la prima vittoria stagionale proprio nel weekend dove è arrivato l’annuncio del suo addio a Ducati. Dietro di lui spreca un’ottima seconda posizione Jack Miller che forza senza motivo la penultima curva finendo largo e facendosi infilare da Joan Mir. Quarta posizione per Brad Binder che dopo la vittoria di Brno si conferma anche in casa KTM.

Quinta posizione per Valentino Rossi, ancora una volta miglior Yamaha al traguardo, aiutato come per Binder dalle numerose cadute che gli hanno permesso di recuperare posizioni senza effettuare di fatto effettuare sorpassi. Sesta piazza per Takaaki Nakagami, miglior Honda con gli ufficiali e Cal Crutchlow ai margini della zona punti. Settimo Danilo Petrucci con la Ducati ufficiale lontano però dalle moto gemelle in cima alla classifica. Ottava posizione per Fabio Quartararo al quale va fatto un plauso speciale in quanto in questa ripartenza scattava dal fondo della griglia. Il francese nella prima gara poi interrotta ha commesso un errore finendo in ghiaia in curva 4. Chiudono la top10 Iker Lecuona e Maverick Vinales, che ha avuto uno slittamento della frizione nella partenza.

Tanti protagonisti a terra

Tra i pretendenti alla vittoria avevamo Pol Espargaro e Alex Rins, entrambi finiti a terra. Il pilota della Suzuki è scivolato in curva 6 attaccando Andrea Dovizioso per la prima posizione, fortunatamente senza conseguenze. Questa volta la beffa è doppia per KTM perché a stendere Pol e, soprattutto, a finire a terra anche lui è stato Miguel Oliveira. La dinamica è molto simile a quella che lo ha tolto dalla lotta per la vittoria a Brno. Pol Espargaro è andato largo in curva 4, rientrando dal largo senza curarsi di chi era rimasto nella traiettoria migliore venendo centrato dalla KTM del team Tech3.

Mathias Cantarini