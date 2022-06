E’ stato un finale imprevedibile quello della gara della MotoGP in Catalonya, un po’ per l‘assenza delle Ducati di Bagnaia e Bastianini finiti a terra nelle prime fasi di gara e soprattutto per la gaffe di Aleix Espargaro. Il pilota catalano si è reso protagonista suo malgrado di una scena già vista in passato ma che ogni volta lascia senza parole. Il più grande dei fratelli Espargaro ha infatti esultato per il podio conquistato sul circuito di casa un giro prima della fine della gara. Errore di famiglia visto che anche suo fratello Pol commise lo stesso errore qualche anno fa a Jerez. Sulla pista del Montmelò c’è un precedente che risale al 2009 con Julian Simon protagonista.

UN ERRORE FAMILIARE

Una domenica che Aleix Espargaro farà fatica a dimenticare quella appena trascorsa sulla sua pista di casa a Montmelò. Il pilota catalano ha infatti esultato con un giro d’anticipo una seconda posizione che sarebbe stata preziosissimo perdendo così quattro posizioni e chiudendo in quinta piazza riuscendo a tornare davanti almeno a Luca Marini. Quello di Aleix non è un errore comune tanto che nella storia recente del motomondiale hanno commesso però diversi piloti. Uno di questi è proprio Pol Espargaro, fratello minore di Aleix che nel GP di Jerez 2019 ha festeggiato con un giro d’anticipo la dodicesima posizione davanti a Jorge Lorenzo. Con il maiorchino che invece ha proseguito prendendosi proprio nell’ultimo passaggio la dodicesima piazza.

Il circuito del Montmelò era già stato palcoscenico di una scena analoga nel 2009 con Julian Simon che dopo aver comandato per gli ultimi quattordici giri ha festeggiato con un giro d’anticipo la vittoria del GP di Catalunya 125GP. Simon chiuderà poi quarto quella gara regalando la vittoria ad Andrea Iannone. A fine stagione Simon si laureerà campione del mondo, chissà che Aleix non farà lo stesso a fine 2022.

GLI ALTRI CASI CELEBRI

Di analoghi casi ce ne sarebbero diversi nei vari campionati, da Koen Meuffels ad Aragon in WorldSSP300 ad Aragon nel 2020 ad Alex Rins che nel 2014 esultò per la vittoria con un giro d’anticipo perdendo la vittoria in favore di Alexis Masbou. Come dimenticarsi poi di Frankie Chili che nel GP di Jerez 1992 della 250GP ha festeggiato con un giro d’anticipo la vittoria scoppiando in lacrime quando a gara finita è rientrato ai box.

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI

Aleix Espargaro: “Sono molto giù, chiedo scusa a tutti, è un errore che non si può fare ed è colpa mia al 100%. In uscita dalla curva eravamo al box 1, non ho visto i giri sulla tabella ma osservavo la torre che non è quella che devo vedere. Mi dispiace. In gara però mi aspettavo di fare molto meglio, non avevo il passo che mi aspettavo“

Romano Albesiano: “Non è questo il momento di fare dei processi, è stato uno sbaglio, ma resta la prestazione che abbiamo fornito: abbiamo dimostrato di essere ancora una volta molto competitivi ed è da qui che doppiamo ripartire, incoraggiando il nostro pilota“

Mathias Cantarini