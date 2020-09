Il campionato 2020 di MotoGP sembra non conoscere soste, con il GP di Catalogna che segue back-to-back le gare a Misano. Franco Morbidelli sembra avere preso gusto nel frequentare i primi posti e dopo la vittoria a Misano, oggi partirà dalla pole-position, la prima in carriera per lui. La prima fila porta una sola firma, Yamaha, con Valentino Rossi, fresco di contratto con il team Petronas, in terza posizione. Seguite con noi la gara e il commento dal vivo su Radio LiveGP curato dalla Redazione Moto, per saperne di più e in diretta su una gara che potrebbe essere interessante dal punto di vista Mondiale.

Julian D’Agata