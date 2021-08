Dopo aver conquistato la pole position sette giorni fa, Jorge Martin si è ripetuto anche nella giornata di oggi dove il pilota della Pramac, con il record della pista, ha conquistato la sua terza partenza al palo in carriera davanti alla Yamaha di Fabio Quartararo e alla Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia.

Accesso alle qualifiche partendo dal Q1 e pole con record della pista all’ultimo instante della Q2. Non si è fatto mancare nulla Jorge Martin che, dopo aver ben figurato nel GP di Stria di domenica scorsa, si candida ad essere protagonista anche nella gara di domani.

Q1

Sono Rossi, Marini, Petrucci, Rins, Lecuona, Bastianini, Martin, Oliveira, Crutchlow e Alex Marquez i piloti protagonisti del Q1. A dettare il ritmo fin dalle battute iniziali è l’#89 della Pramac che con il crono di 1:23.396 dopo i primi 10 minuti fissa il limite della sessione, con Rins e Bastianini distanziati rispettivamente di 0.385 e 0.394 e con il gruppetto che segue capeggiato da Oliveira e formato da Marquez, Marini e Rossi racchiuso in pochissimi decimi di secondo. Nel secondo run non cambia la leadership della classifica con Martin che accede alla Q2, seguito dal portoghese della Ktm che beffa Rins. Chiudono la classifica Marquez, Bastianini, Lecuona, Marini, Rossi, Petrucci e Crutchlow.

Q2

E’ Fabio Quartararo a mettere subito le cose in chiaro stampando in avvio di sessione un 1:22.677, nuovo record della pista, che permette al francese di conquistare la pole provvisoria con quattro decimi di vantaggio su Martin, e ben 7 su Zarco e Marc Marquez. Male Bagnaia, costante e veloce negli intertempi ma con il tempo cancellato per track limits, che nel suo ultimo run riesce a posizionarsi in prima fila seppur distanziato di oltre mezzo secondo dal francese della Yamaha. Il padrone della pole position, però, cambia alla bandiera a scacchi, quando Martin con un giro strepitoso e con la scia di Zarco fissa in 1:22.643 il nuovo record della pista del Red Bull Ring. Prima fila completata da Quartararo e Bagnaia, con a seguire Zarco (4°), Marquez (5°), Miller (6°), Mir (7°), Aleix Espargaro (8°), Oliveira (9°), Binder (10°), Pol Espargaro (11°) e Nakagami (12°).

Appuntamento alle 14 di domani per lo start del GP d’Austria, che potrete seguire tramite la diretta web sul sito www.livegp.it o il commento LIVE raggiungibile dalla nostra pagina Facebook o dal canale Youtube di LiveGP.

Vincenzo Buonpane