Dopo le vittorie di Assen e Silverstone prosegue la striscia di vittorie di Pecco Bagnaia con quella conquistata al RedBull Ring davanti a Fabio Quartararo ancora leader della classifica MotoGP. La festa Ducati si completa con Jack Miller terzo e Luca Marini, quarto migliore dei team indipendeti. La gara perde purtroppo subito Enea Bastianini e nel finale Jorge Martin. Sesto Aleix Espargaro con l’Aprilia in un weekend complicato per lui e la casa di Noale.

PECCO TIENE APERTO IL MONDIALE

Va a Francesco Bagnaia la vittoria del GP d’Austria MotoGP dopo una gara condotta in prima posizione dalla prima curva. Il pilota Ducati è scattato meglio di Enea Bastianini che dalla pole non è riuscito a mantenere la testa della gara alla prima curva. Enea è stato poi costretto al ritiro dopo pochi giri per la deformazione del cerchio anteriore dopo una sbacchettata sul cordolo. Per Pecco da li in poi è stata una gara di assoluta testa per il torinese. Il #63 ha gestito il ritmo per gran parte della gara per poi nel finale quando il compagno di squadra è andato in difficoltà ha preso un secondo di vantaggio che gli ha permesso di resistere agli attacchi di Fabio Quartararo nel finale. Il francese che aveva in questa gara una delle piste più complicate per la sua Yamaha torna a casa con ben 20 punti.

Dopo un avvio complicato, ha aspettato che il ritmo arrivasse senza forzare e nel finale si è liberato prima di Jorge Martin, grazie ad un errore dello spagnolo alla nuova variante. A pochi giri dal termine poi l’attacco a Jack Miller proprio nel cambio di direzione della nuova variante introdotta per spezzare il secondo rettilineo. Jack è stato poi attaccato da Jorge Martin all’inizio dell’ultimo giro ma la foga dello spagnolo lo ha portato ad esagerare coi freni ed a scivolare. Lo spagnolo è comunque riuscito a ripartire e chiudere decimo al traguardo.

MARINI MIGLIOR INDIPENDENTE, SESTO ALEIX

Chiude in quarta posizione Luca Marini, con la prima moto indipendente. Il team Mooney VR46 che può festeggiare dopo l’ottimo secondo posto di Marco Bezzecchi ad Assen. Continua a sfuggire la vittoria a Johann Zarco. Dopo aver dominato nei turni di libere in gara scatta male ed è poi costretto ad una rimonta fino alla quinta posizione. Chiude sesto Aleix Espargaro con l’Aprilia, un risultato che certamente non può rendere felici gli uomini di Noale ma che visto come era iniziato il weekend può farli almeno sorridere in previsione di piste più amiche. Nuova gara in rimonta per il vincitore del GP d’Austria 2021, Brad Binder. Il sud africano della KTM dopo una qualifica in dodicesima ed una gara complicata nell’avvio ha ricucito il distacco con i piloti della top6.

Ottava piazza per Alex Rins con l’unica Suzuki arrivata al traguardo dopo che Joan Mir è caduto violentemente in uscita di curva 4 fratturandosi la caviglia. Chiude in un ottima nona posizione Marco Bezzecchi, il “Bez” scattava dal fondo della griglia ma non si è fatto scoraggiare ed ha replicato il passo mostrato nelle prove. Peccato davvero per quella caduta in qualifica che gli è costato l’accesso al Q2 grazie al quale avrebbe probabilmente potuto lottare con il compagno di squadra per le primissime posizioni. Come detto, chiude la top10 Jorge Martin dopo la caduta all’ultimo giro.

Mathias Cantarini