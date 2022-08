Le qualifiche di MotoGP hanno regalato un’importante prima volta: al GP d’Austria Enea Bastianini ha conquistato la prima pole position in top class con il tempo di 1:28.772. Il pilota di Gresini Racing continua l’ottimo momento di forma dopo l’estate e domani partirà al fianco di Francesco Bagnaia, con il quale ha un precedente pesante.

UNA POLE POSITION STORICA

Al GP d’Austria Enea Bastianini ha portato a casa una pole position importante sia per sé che per la propria squadra. Il Gresini Racing, nonostante sia un team storico all’interno del paddock, non ha mai avuto un gran rapporto con le qualifiche. Bastianini è solo il sesto pilota a conquistare una partenza dal palo in MotoGP con la squadra di Faenza. Davanti a lui ci sono dei nomi importanti come Sete Gibernau (11 pole position con la squadra, ndr), Marco Simoncelli (2 pole position, ndr) e Daijirō Katō (in pole position al GP del Pacifico 2002, ndr).

Prima della “Bestia” il team guidato da Nadia Padovani ha già festeggiato al parc fermé il sabato. L’altro membro del box Gresini Fabio Di Giannantonio ha infatti conquistato una pole position mozzafiato al Mugello lo scorso Maggio. Questa è la prima volta in 20 anni di storia che due piloti diversi hanno conquistato una pole position in una singola stagione.

Dei cinque piloti ad aver fatto segnare una prima posizione al sabato, solo uno è riuscito però a vincere. Sete Gibernau ha vinto ben tre volte partendo dalla pole position, inclusa la prima volta al GP di Sudafrica 2003.

DOMANI SARÀ SFIDA CON BAGNAIA

Inutile dirlo, ma Bastianini è al centro delle voci di mercato. Il #23 si sta infatti giocando la seconda sella in Ducati ufficiale con il pilota Pramac Racing Jorge Martín, 4° in qualifica. Enea condividerà la prima fila con le due Desmosedici del team Lenovo, con Francesco Bagnaia 2° e Jack Miller 3°.

In molti ultimamente hanno parlato della rivalità tra il poleman e Francesco Bagnaia con il torinese che, secondo alcune voci, non vorrebbe Bastianini nel team interno in quanto scomodo. I due si sono scambiati dei complimenti ed abbracciati al parco chiuso, ma ricordiamo tutti il precedente in gara. Bastianini e Bagnaia si sono scambiati dei sorpassi durante il GP di Francia a Le Mans. Bagnaia ha saputo resistere agli attacchi dell’avversario in rimonta, ma il #63 è prima arrivato lungo in staccata e poi caduto solo mezzo giro dopo per stare dietro al compagno di marca, che ha poi vinto la gara in solitaria.

Anche a Spielberg Bastianini e Bagnaia sembrano i due piloti più in forma. Nelle FP4 il poleman ha chiuso in prima posizione mentre il vincitore di Assen e Silverstone 3°. I due piloti hanno girato con un ritmo molto simile, entrambi equipaggiati con una gomma Hard all’anteriore e Medium a posteriore nel loro run migliore.

I NUMERI SONO A FAVORE DI ENEA

La qualifica non è mai stata il punto forte di Enea Bastianini, che non conquistava una pole position dal lontano GP di Catalunya 2018. Al tempo Bastianini correva in Moto3 con la Honda del team Leopard Racing. In quell’occasione Bastianini vinse il Gran Premio, conquistando la terza vittoria in carriera. Dopo le qualifiche il pilota ha dichiarato: “Ho fatto un bel giro, non perfetto, ma abbastanza buono per fare la pole. Inizio ad esprimermi al meglio in qualifica, anche se mi trovo meglio in gara. Domani partiremo davanti e ci proveremo sicuramente…”

Questa è la 10^ pole position in carriera per Bastianini, le altre 9 sono arrivate tutte in Moto3. È strano, ma nonostante abbia vinto il mondiale Moto2 nel 2020, Bastianini non ha mai centrato una pole nella classe di mezzo. Nelle altre nove occasioni, il pilota Gresini Racing ha vinto per ben due volte partendo dal palo, la prima a Misano nel 2015 proprio nel team del compianto Fausto Gresini. Oltre alle due vittorie Bastianini ha collezionato, partendo dalla pole, ben tre podi e due ritiri. Nel 56% dei casi Enea Bastianini è salito sul podio: un dato sicuramente incoraggiante per la gara di domani.

Valentino Aggio

